Grande Fratello, è guerra tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso: "Mi stai molto antipatica, fai finta che non esisto" (VIDEO)

News VIP

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta, che non riesce a comprendere come mai la concorrente leccese continui a rivolgerle la parola dopo le incomprensioni avute.

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, la fidanzata di Lorenzo Spolverato ha deciso di affrontare nuovamente la sua compagna di gioco e rivelarle ciò che realmente pensa di lei.

Faccia a faccia tra Amanda e Shaila

Conclusa la discussione tra Lorenzo Spolverato e gli altri concorrenti del Grande Fratello, Shaila Gatta si è avvicinata ad Amanda Lecciso per parlare del loro turbolento rapporto. Il motivo? L'ex velina di Striscia la Notizia non riesce proprio a comprendere come sia possibile che la leccese possa fare finta di andare d'accordo con lei, dopo i pesanti trascorsi che ci sono stati tra di loro:

Come fai a far finta di andare d'accordo e parlarmi, rivolgermi la parola...Se di me non te ne frega niente perché mi devi rivolgere la parola, io posso fare a meno di te in questa Casa. Mi stai molto antipatica. Io ti eviterei. Questo è quieto vivere finto...L'indifferenza è non calcolare una persona, fai finta che non esisto.

Secondo il suo modo di pensare, Shaila farebbe come se l'altra persona non esistesse nella Casa, ma Amanda ha una visione più morbida. Di certo non le toglierà il saluto, ma non vuol dire che la cerchi per parlarle:

Perché non dovrei rivolgerti la parola? Non esiste. Buongiorno e buonasera per me è la civiltà. Non è che se ci sei tu, io me ne devo andar via! Se siamo in gruppo di 4/5 persone io che devo scappare perché ci sei te? A me non dai fastidio...Questo non è quieto vivere, è sana indifferenza. Ma chi ti calcola! Non troverai mai un'Amanda che passa dritta e non ti saluta.

Leggi anche Stefania stronca Lorenzo e Shaila al Gf: ecco cosa è successo

Dopo aver rivelato il suo pensiero alla Lecciso, la Gatta è tornata a parlare di Lorenzo Spolverato, affermando di sentirsi in diritto di intervenire quando si parla di lui nella Casa. La ballerina è convinta che Amanda abbia un'idea molto simile a quella degli altri concorrenti sulla coppia, sebbene non esprima il proprio reale pensiero.

"Io non ho mai detto che il vostro è un copione. Perdonami, ma il tuo parere su di me, mi è chiaro. L'ho accettato anche con una risata. Se non sono venuta a chiederti spiegazioni, forse è perché, alcune volte, delle spiegazioni non c'è bisogno" ha affermato la Lecciso prima di abbandonare la conversazione. Le due concorrenti sembrano essere arrivate a un punto di non ritorno!

Tutti contro Lorenzo

Se Shaila Gatta si è resa protagonista di un duro confronto con Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato è stato duramente accusato da parecchi concorrenti di essere interessato a vincere il Grande Fratello ad ogni costo. Il concorrente milanese non l'ha negato e ha provocato la reazione di Stefania Orlando che, dopo aver ascoltato le sue ambizioni, ha rivelato il suo reale pensiero sugli Shailenzo:

C'è sudditanza nei vostri confronti. Dominate questa Casa. Siete ingombranti. Mi sembrate un'associazione a vincere. Nel bene o nel male, con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci e tutto quanto, state sempre al centro di questa casa. Ma avete visto come litigate? Cioè ieri sera litigavate, sembrava un copione scritto. Alle due e mezzo di notte venire al centro della casa a litigare come dei pazzi e poi 12 ore dopo, baci e abbracci sempre al centro della stanza.

Un pensiero che ha messo d'accordo un pò tutti. Con grande sorpresa, anche Javier Martinez è intervenuto nella discussione sbilanciandosi su Lorenzo: "Non è vero che sei un lupo solitario. Secondo me sei una persona molto insicura che ha bisogno di conferme da parte di tanti". E ancora Amanda: "Le persone non pensano tutte solo al gioco".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.