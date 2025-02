Grande Fratello, Ilaria Galassi torna sui social dopo il ritiro: "È un gioco pazzesco!"

News VIP

Ilaria Galassi ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex amata concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5.

Con grande sorpresa di tutti, Ilaria Galassi ha deciso di ritirarsi dal gioco e abbandonare definitivamente il Grande Fratello. Raggiunta dai microfoni delle pagina social del reality show, l'ex componente de Le Non è la Rai ha ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Ilaria Galassi lascia il Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di ben due concorrenti: Emanuele Fiori e Ilaria Galassi. Se il primo è stato eliminato dal televoto, la donna ha deciso, dopo più di cinque mesi nella Casa, di abbandonare spontaneamente il gioco per poter tornare dalla sua famiglia.

Nelle ultime settimane, Ilaria aveva manifestato più volte la sua voglia di tornare a casa, ma il pubblico l’ha sempre salvata. Vedendola così insofferente, Alfonso Signorini le ha domandato quali fossero le sue reali intenzioni: "Vorrei andare a casa, ne ho bisogno". Dopo aver ricevuto l'ok del Gf, l'ex de Le Non è la Rai è tornata dai suoi compagni di gioco per comunicare loro la sua decisione, ovvero quella di lasciare definitivamente il reality show:

Io sono una che nelle dinamiche non ci capisce niente. Non mi piace inciuciare, però è stata una bellissima esperienza. Sono contenta di aver conosciuto tante persone e spero che vinca il migliore. La persona che ne ha più bisogno, la persona più onesta e sincera. Non pensavo proprio di rimanere così tanto.

Le prime parole social di Ilaria Galassi

Ilaria Galassi è stata una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello: sia per la sua amicizia con Pamela Petrarolo che per la violenta lite scoppiata nella Casa con Helena Prestes. Tornata sui social, poche ore dopo il suo ritiro, la showgirl ha voluto rivolgere alcune parole di ringraziamento ai fan che l'hanno sostenuta in questi mesi. Ilaria ha anche rivelato che è stata una bellissima esperienza e che non si pente di nessuna delle scelte che ha compiuto nel programma, perché è sempre stata vera:

Ancora non mi rendo conto di essere uscita, me ne renderò conto forse domani. Sono veramente onorata di essere stata cinque mesi pieni nella Casa del Grande Fratello. È un gioco pazzesco. Ora sono uscita, vedremo cosa succederà!

Con l'uscita di scena di Ilaria ed Emanuele Fiori, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Amanda Lecciso, Alfonso D'Apice, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Federico Chimirri, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Giglio, Lorenzo Spolverato, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Mattia Fumagalli, Maxime, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Chi sarà il prossimo eliminato? L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

