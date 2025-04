Grande Fratello, Ilaria Galassi pubblica una foto contro gli altri gieffini e contro Alfonso Signorini, poi cancella tutto

News VIP

L'ex concorrente del GF Ilaria Galassi ha pubblicato una foto contro Signorini e gli altri gieffini, per poi cancellare tutto. Perché l'ha fatto? Ecco cosa ha rivelato in un video postato sui social!

Ilaria Galassi ha pubblicato una foto contro gli altri concorrenti del Grande Fratello e il conduttore Alfonso Signorini, per poi cancellare tutto e giustificare le sue azioni in un video postato sui social. L'ex Non è la Rai ha rivelato di aver commesso una leggerezza, chiarendo cosa era successo con i suoi followers.

GF, Ilaria Galassi pubblica una foto contro i gieffini e Signorini, poi cancella tutto

Ilaria Galassi è stata una delle concorrenti di questa edizione del GF, che si è conclusa lunedì 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. L'ex volto di Non è la Rai ha deciso di abbandonare la trasmissione qualche settimana prima della sua conclusione e nel programma tv di Canale 5 si è fatta notare non sempre per le ragioni migliori. A causa delle liti con Helena Prestes è finita al televoto d'ufficio e lei stessa ha ammesso di essersi vergognata per come si era comportata.

Nelle scorse ore, Ilaria Galassi si è resa protagonista di una gaffe sui social che non è passata inosservata. L'ex gieffina ha pubblicato una foto, con la didascalia "Grazie a tutti" e "Fine", a conclusione della sua esperienz nel reality show di Canale 5. Lo scatto mostrava in prima fila Alfonso Signorini, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, responsabile dei social del progrmma. Dietro erano presenti tutti i gieffini di questa edizione e a ognuno di loro era associata un'emoji. Non tutte sembravano particolarmente lusinghiere, così come quella scelta per Alfonso Signorini, e questo ha scatenato non poche polemiche e critiche per Galassi.

Nel giro di pochissimo, tuttavia, l'ex concorrente ha cancellato l'immagine ed è poi passata a spiegare sui social ai suoi followers cosa era realmente successo. Ilaria Galassi ha dichiarato che la foto era stata pubblicata per errore, perché non aveva visto le emoji: "Era buio, io ero senza occhiali e non avevo visto le emoji. La mia amica Pamela (Petrarolo ndr) mi ha detto 'ma che hai fatto, hai bevuto?'. Eh, no, ma non avevo visto le emoji, perciò, l'ho tolta".

GF, Ilaria Galassi e le Non è la Rai dopo il reality: "Ora dobbiamo trovarci un lavoro"

Nella puntata di domenica 30 marzo, Ilaria Galassi e le altre due componenti delle Non è la Rai, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, sono state ospiti di Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato cosa sperano che accada dopo l'esperienza al GF. Tutte e tre le ex showgirl non hanno nascosto la speranza di poter rientrare nel mondo della tv, ma hanno anche sottolineato le difficoltà del mondo dello spettacolo e quanto potrebbe essere difficile per loro avere una carriera.

Per loro, partecipare al reality show del GF a distanza di anni dai fasti di Non è la Rai, che le ha lanciate, è stato un nuovo tentativo di mettersi in gioco, come sottolineano sia Pamela sia Eleonora: "Questo è un mestiere precario, pensi che se inizi giovane è tutto facile, ma poi ti rendi conto che la vita vera è un'altra e devi fare sacrifici. Noi li abbiamo fatti" ha dichiarato Petrarolo, riferendosi ai tanti lavori di cui si sono occupate nel corso degli anni, dopo aver detto addio al mondo della tv.

Anche Ilaria ha svelato che è stato splendido riunirsi tutte insieme per partecipare al Grande Fratello, ma che è anche consapevole che la "luce" che hanno guadagnato da questa esperienza non durerà per sempre: "Ma dovrò trovare un lavoro, perché quanto può durare questa luce? Uno o due anni? Si deve trovare una soluzione".

Scopri le ultime news su Grande Fratello