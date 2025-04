Grande Fratello, Ilaria Galassi difende Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato

News VIP

A sostegno dell'ex concorrente del GF Shaila Gatta, che ha deciso di chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato durante la finale del reality show, è intervenuta Ilaria Galassi. Ecco cosa ha dichiarato!

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a far chiacchierare, nonostante l'ultima edizione del Grande Fratello si sia già conclusa da una settimana. Nel corso della Finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, l'ex velina ha deciso di rientrare nella Casa più spiata d'Italia e mettere la parola fine alla relazione con il modello milanese, scioccando lui e i fan della coppia Shailenzo. Duramente attaccata nel corso di questi giorni, Shaila è stata però difesa da un'altra ex gieffina, Ilaria Galassi.

GF, Ilaria Galassi difende Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato

La rottura degli Shailenzo durante la Finale del GF ha sorpreso i fan della coppia e del reality show: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, avevano più volte messo la parola fine al loro rapporto, per poi decidere di tornare insieme. Tuttavia, con la sua eliminazione a un passo dalla fine del reality show, l'ex velina sembra aver scoperto qualcosa sull'oramai ex fidanzato che l'ha spinta a voler chiudere con lui. E, Shaila ha scelto il momento di maggior impatto, quello della Finale, rientrando in Casa e stupendo Spolverato, che per tutta la settimana non aveva fatto altro che decantare il suo amore per Gatta. A distanza di una settimana, Shaila Gatta si è lasciata andare a diverse dichiarazioni su Lorenzo Spolverato, definendolo narcisista e insicuro e ricevendo non pochi attacchi da parte dei fan del modello milanese. In sua difesa, tuttavia, è intervenuta Ilaria Galassi: l'ex gieffina ha condiviso con la ballerina l'esperienza nella Casa del Grande Fratello e ha deciso di dire la sua sui numerosi attacchi di cui è vittima Shaila sui social.

Dal suo profilo Instagram, infatti, Ilaria Galassi ha pubblicato un video con una dedica all'ex velina, dimostrandole così il suo supporto: nel filmato, l'ex showgirl di Non è la Rai ha rivelato che suo figlio Rocco è rimasto molto colpito da Shaila, non solo dalla sua bellezza, ma anche dal suo coraggio: "Sai cosa mi ha detto mio figlio Rocco prima di entrare? Mamma, lei è bellissima. Sai cosa mi trasmette quella ragazza? Coraggio. E io l'ho constatato".

L'ex gieffina ha poi pubblicato una foto in cui lei e Shaila sono abbracciate, quando erano entrambe nel reality, e ha aggiunto altre parole di affetto per l'ex velina, incoraggiandola a non arrendersi e a essere sempre coraggiosa: "Oggi, domani, sempre, il coraggio non è essere forti davanti a tutti, è restare te stessa anche quando il mondo ti chiede di cambiare. Tienilo stretto questo coraggio, perché è la tua verità più bella".

GF, Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: "Narcistista fino alla fine..."

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è ancora uno degli argomenti più chiacchierati dell'ultima edizione del Grande Fratello: l'ex velina ha deciso improvvisamente di chiudere con il modelo milanese, senza fornire molte spiegazioni, se non quella di aver realizzato che il legame che aveva con Spolverato era tossico e sbagliato e che, una volta fuori dalla Casa, ha realizzato di aver commesso un grave errore nel restare con lui in questi mesi.

Al settimanale Chi, l'ex velina ha anche approfondito le sue motivazioni, svelando che l'amore per Lorenzo non è svanito del tutto, ma sa anche che quell'amore non era sano e che, per quanto si impegnasse, Lorenzo non sarebbe mai veramente cambiato: "Sono delusa e arrabbiata. Mi sarei potuta vivere con più spensieratezza un’esperienza bellissima. In ogni caso, ho ricevuto una grande lezione". Su Spolverato, Shaila ha aggiunto che il modello l'ha sempre fatta sentire in colpa e tante volte ha dovuto subire le sue sfuriate, chiedendo scusa anche per qualcosa che non dipendeva da lei: "Lui è una persona insicura, vittima anche lui di sé stesso. Il nostro è stato un amore tossico".

Scopri le ultime news su Grande Fratello