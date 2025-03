Grande Fratello, il reality si allunga ancora: ecco perché e quando andrà in onda la Finale

News VIP

In maniera inaspettata, il GF si allunga ancora con una puntata speciale che fa slittare la Finale e l'inizio del nuovo programma di Canale 5 The Couple. Ecco perché e quando andrà in onda l'ultimo appuntamento con il reality show.

Il Grande Fratello potrebbe non concludersi il 31 marzo come svelato dal conduttore Alfonso Signorini: il reality show di Canale 5, infatti, avrebbe ancora una sorpresa in serbo per i suoi telespettatori.

GF, slitta ancora la finale del reality? In arrivo una puntata speciale per il pubblico

Qualche settimana fa, era stato Alfonso Signorini a confermare ai suoi concorrenti che l'attuale edizione del GF si sarebbe conclusa a fine marzo, con una finale che sarebbe andata in onda giovedì 27 o lunedì 31 marzo, data poi successivamente confermata. Tuttavia, un'indiscrezione riportata da Davide Maggio sembrerebbe rimettere in discussione tutto.

Il pubblico, che aspetta con ansia la proclamazione del vincitore dell'attuale edizione del GF, potrebbe dover attendere ancora un po' prima di scoprire chi vincerà il reality show e il ricco montepremi. Al momento, in Finale ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Ancora nulla da fare per Helena Prestes, che molti ritenevano sarebbe stata la prima delle donne a essere eletta finalista: la modella milanese, infatti, è stata superata dall'ex cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi, che aveva così superato anche l'altra "regina" della Casa, Shaila Gatta.

In attesa di conoscere i nomi degli altri finalisti, intanto, si è diffusa un'indiscrezione che sta già facendo discutere: il sito di Davide Maggio, infatti, riporta che Mediaset avrebbe deciso di prendere in considerazione l'idea di allungare ancora il reality show di una settimana!

GF, quando va in onda la Finale del programma?

Questo allungamento del reality show comporterà anche uno slittamento della Finale? Sempre il sito di informazione ci tiene a precisare che questa possibilità non dovrebbe comportare alcuna modifica nella programmazione delle ultime puntate del GF. Sin dall'inizio dell'edizione, infatti, il reality show si è meritato la nomea di "programma ballerino", cambiando spesso lo slot della messa in onda e rimbalzando da un giorno all'altro. L'ultima modifica della programmazione riguarderebbe la fine del doppio appuntamento, che si è concluso con la puntata di ieri sera, giovedì 13 marzo. Infatti, secondo la messa in onda, le ultime puntate del GF andranno in onda soltanto il lunedì sera.

Ma, ora, cosa comporta questo allungamento del reality? E come si applica alla Finale? Stando a ciò che si legge, la finale andrà regolarmente in onda il 31 marzo e sarà seguita da una puntata speciale, una "festa" per celebrare la fine dell'edizione corrente e che permetterebbe ai gieffini di avere un ultimo faccia a faccia per mettere la parola fine a eventuali questioni irrisolte.

Questo allungamento del GF arriverebbe in concomitanza a uno slittamento della data d'inizio di The Couple, il nuovo game show condotto da Ilary Blasi. Una decisione che deriverebbe dall'intenzione di ultimare i preparativi e completare il cast di concorrenti del programma.

