Grande Fratello, Helena Prestes commenta la mancata vittoria

News VIP

Helena Prestes è la seconda classificata della 18esima edizione del Grande Fratello. Ecco come ha commentato la mancata vittoria.

La 18esima edizione del Grande Fratello è giunta al termine e la Finale ha eletto vincitrice Jessica Morlacchi. Come ha reagito Helena Prestes scoprendo di essere la seconda classificata? Ecco le prime parole della modella brasiliana.

Grande Fratello, Helena Prestes seconda classificata

Si è conclusa la diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, la cui Finale è andata in scena ieri sera, lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Tantissimi colpi di scena durante la puntata, a partire dal duro confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, durante il quale l’ex Velina di Striscia la Notizia ha confermato la sua intenzione di allontanarsi dall’attore, bollando come tossico il loro rapporto d’amore. E mentre Shaila ha trascorso tutta la Finale con una faccia da funerale in secondo piano ai protagonisti ancora in gioco, Mariavittoria è stata la prima a rinunciare al sogno di poter vincere, e televoto dopo televoto non sono mancate le sorprese fino a che in casa sono rimaste Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Le due gieffine sono state due grandi protagoniste di questa edizione del GF, ma anche antagoniste tra loro almeno fino alla squalifica che le ha allontanate per qualche giorno dalla casa, facendole tornare in gioco con un ritrovato spirito di sportività. Jessica ha compreso i limiti della modella brasiliana nel suo porsi al prossimo, mentre Helena ha imparato a lasciar correre qualche battuta di troppo della cantante comprendendo che è semplicemente il suo modo di scherzare.

Grande Fratello, le prime parole di Helena Prestes dopo la Finale

Insomma, a spengere le luci della casa del Grande Fratello sono rimaste Helena Prestes e Jessica Morlacchi, due grandi protagoniste di questa edizione. Sulla carta sarebbe stato più probabile pensare che sarebbe stata la modella brasiliana a vincere il reality show di Canale 5, e invece il televoto finale ha premiato il percorso di Jessica con oltre il 52% dei voti. Nonostante il secondo posto, Helena l’ha presa benissimo e si è mostrata davvero felice e serena durante la prima piccola intervista dopo il GF, fatta in studio a mo’ di confessionale.

“Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone”.

Helena si è detta molto soddisfatta e del resto la modella brasiliana non si è portata a casa il primo posto ma qualcosa, forse, di molto meglio, ovvero Javier Martinez con i suoi muscoli e il suo letale accento argentino. La coppia è molto innamorata e Signorini stesso ha chiesto a Prestes di curare e preservare questo rapporto, dal momento che sa quando l’amore sia fondamentale nella vita della gieffina.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .