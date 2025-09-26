Grande Fratello, il reality inizia lunedì 29 settembre: ma il cast non è al completo!

News VIP

La nuova stagione del GF tornerà in onda da lunedì 29 settembre, ma il cast di gieffini non è ancora completo!

Dopo mesi di preparativi, da lunedì 29 settembre il Grande Fratello tornerà in onda con una nuova edizione: alla sua conduzione avremo Simona Ventura, alla sua prima esperienza al timone del reality show di Mediaset. In studio con lei tre opinionisit, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, ex gieffini noti al pubblico e pronti a dire la loro sulle vicende della Casa più spiata d'Italia. Ma il cast di concorrenti non sembra essere ancora al completo, come rivelato da un'indiscrezione di Davide Maggio...

Dato che quest'anno il GF festeggia il suo venticinquesimo anniversario, per l'occasione Mediaset ha pensato di mandare in onda due edizioni ben distinte, una condotta da Simona Ventura e che partirà lunedì 29 settembre e proseguirà per i canonici 100 giorni delle prime edizioni. A questa seguirà una seconda stagione, condotta da Alfonso Signorini e in partenza dal 2026 e nella quale faranno parte volti storici della trasmissione. Ma chi sono invece i concorrenti della nuova edizione prossima alla partenza? In queste settimane, i canali social ufficiali del reality show di Canale 5 hanno svelato le clip di presentazioni di alcuni dei nuovi gieffini, mentre altre sono andate in onda in tv dopo il Tg delle 13.

Secondo quanto riporta Davide Maggio, però, il cast non sarebbe ancora al completo e per questa edizione di nip si prevederebbe di partire con soli 12 concorrenti, ai quali poi si aggiungerebbero altri 8 nel corso della seconda puntata, per un cast formato da un massimo di 20 gieffini: "Lunedì entreranno nella casa sei uomini e sei donne; tra loro i già annunciati Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta. 12, dunque, non è il numero totale dei concorrenti scelti. Il cast sarà formato da un massimo di 20 inquilini, i cui ingressi si definiranno in un secondo momento, molto probabilmente nella seconda puntata del 6 ottobre".

I concorrenti non ancora annunciati, ha proseguito Davide Maggio, resteranno anonimi fino al momento del loro ingresso nella Casa. Per nessuno di loro, perciò, saranno previste clip di presentazione e sarà mantenuta per questi ultimi nip la massima riservatezza: "Ci risulta, tra l’altro, che nel weekend non ci saranno altre clip di presentazione come quelle andate in onda fino ad oggi dopo il TG5 del 13".

La nuova edizione del GF partirà con un cast incompleto, visto che ben 8 concorrenti saranno svelati solo durante la seconda puntata del programma, prevista per lunedì 6 ottobre. Una trovata che accrescerà l'hype e la curiosità dei fan del reality show per i nuovi gieffini, tutti provenienti dal mondo dei nip. Nessuno di loro, infatti, è connesso al mondo dello spettacolo, anche se per alcuni questa affermazione non è del tutto esatta.

Al momento sono stati presentati l'ex pugile professionista Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca Carrara e il medico Giulio Carotenuto. E per alcuni di loro sono già esplose le prime polemiche: Matteo, ad esempio, è stato parte del pubblico di diversi programmi tv, compresa l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Anita tra i suoi clienti ha diversi ex volti dei reality Fascino, come alcuni ex tronisti o tentatori. Tuttavia, sul suo nuovo cast Simona Ventura ha promesso che ci riserveranno tante sorprese e che sono state scelte persone con storie comuni, concorrenti dalla grande personalità e tanto da raccontare:

"Torniamo alle origini perché sono state scelte persone comuni che sono quelle con cui il programma è iniziato. Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare. Avrete delle sorprese. Oggi è difficile trovare concorrenti inconsapevoli, le dinamiche del gioco sono note e poi con i social sono tutte star. Per questo abbiamo formato un cast di persone che non vengono dai social, persone comuni e spontanee"

Per scoprire se davvero ci convinceranno, non ci resta che darvi appuntamento a lunedì 29 settembre alle ore 21.45 su Canale 5 per la nuova edizione del GF.

