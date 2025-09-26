TGCom24
Grande Fratello, Giulio prima di entrare nella Casa: "Mi piace far sorridere e far stare bene le persone" (VIDEO)

Dopo Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari e Francesca Carrara, è stato presentato sui social Giulio: ecco cosa ha rivelato il nuovo concorrente del Grande Fratello nel video di presentazione.

Giulio Carotenuto è un concorrente ufficiale della 19esima edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla prima puntata, che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show è stato pubblicato il video di presentazione del giovane dentista.

Il video di presentazione ufficiale di Giulio

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova e attesa edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone per la prima volta l'amatissima Simona Ventura, che sarà affiancata in studio da tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa del Gf? Al momento sono stati presentati l'ex pugile professionista Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca Carrara e il medico Giulio Carotenuto. Nell'attesa di conoscere il cast completo, sulla pagina ufficiale Instagram del programma è stato pubblicato il video di presentazione di Giulio:

Sono Giulio e nella vita regalo sorrisi. Sono un dentista. Nella Casa vorrei portare il mio lato napoletano, il lato simpatico che anche nelle difficoltà sa sempre trovare la situazione. L'amore? Dall'ultima volta che sono stato innamorato sono passati 10 anni. Può essere che nella Casa troverò la mia metà. Sono una persona che ride molto, che si prende in giro. Un superpotere che vorrei avere in Casa? Far sorridere e far stare bene le persone semplicemente standogli accanto.

Tutto su Giulio: il nuovo protagonista del Gf

Dopo Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari e Francesca Carrara, sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello è stato pubblicato il video di presentazione di Giulio Carotenuto. Determinato, simpatico e solare, il giovane dentista è pronto a conquistare e far divertire tutto il pubblico di Canale 5.

Giulio ha 29 anni, vive a Torre Annunziata ed è un odontoiatra. La sua vita è cambiata drasticamente cinque anni fa quando, durante un viaggio a Zanzibar, ha soccorso una ragazza affetta da una malattia alla bocca. Tra le sue passioni ci sono il canto e la cucina. Attualmente è single, ma spera di trovare l'amore, magari proprio nella Casa più spiata d'Italia. Il suo vero obiettivo? Far sorridere e far stare bene le persone accanto a lui. Ci riuscirà? L'appuntamento è per lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 con la prima puntata del Gf.

