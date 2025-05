Grande Fratello, Iago Garcia ufficializza la storia con Amanda Lecciso: "Rapporto molto bello e sorprendente"

News VIP

L'amato attore spagnolo ed ex gieffino Iago Garcia rompe il silenzio e parla della relazione nata con Amanda Lecciso fuori dalla Casa del Grande Fratello: "Stiamo alla grande".

La relazione tra Iago Garcia ed Amanda Lecciso prosegue a gonfie vele. A confermato è proprio l'attore spagnolo e star de Il Segreto che, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha spiegato perché tra lui e la concorrente leccese non c'è stato nessun avvicinamento nella Casa del Grande Fratello.

Iago Garcia e Amanda Lecciso stanno insieme

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono stati tra i concorrenti più amati e apprezzati dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Per la gioia di tutti i fan del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che speravano di vederli insieme, visto il feeling evidente già dentro la Casa, l'attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso hanno ufficializzato la loro relazione.

La prima a parlare della complicità trovata fuori dalla Casa del Gf con Iago è stata Amanda in un'intervista rilasciata nel podcast web Boom! Dopo aver svelato la verità a Signorini sulla sua attuale situazione sentimentale, l'ex concorrente dell'ultima edizione del reality show ha confermato, per la prima volta in televisione, che tra lei e l’attore spagnolo c’è qualcosa di più di una semplice amicizia:

È scappato in Spagna, adesso...Ci stiamo conoscendo. Vedremo come andrà. Mi piace? Ma dai, a chi non piace Iago Garcia? È un uomo affascinante, ma soprattutto è una persona bella dentro, chi lo conosce bene sa che tipo di carattere ha.

La verità di Iago Garcia sulla storia con Amanda Lecciso

Dopo Amanda Lecciso, anche Iago Garcia ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la verità sulla sua frequentazione con l'ex concorrente leccese dell'ultima edizione del Grande Fratello. Intervistato da Caterina Balivo nel salotto televisivo de La volta buona, l'attore spagnolo e vincitore di Ballando con le stelle ci ha tenuto a spiegare perché la relazione non è iniziata dentro la Casa più spiata d'Italia:

Sono dovuto tornare in Spagna perché dovevo fare una cosa molto importane, ma il mio cuore come sapete è lì…con Amanda mi sto trovando molto bene, ci stiamo conoscendo meglio fuori. L’attore ha anche spiegato perché la loro storia non sia cominciata dentro il reality: ll Grande Fratello non era il contesto giusto per un rapporto di coppia, almeno non per noi. Non era il contesto adatto a noi. Avevamo bisogno di più libertà, forse per la nostra età. E fuori ci stiamo vivendo meglio e adesso stiamo alla grande e questo rapporto è molto bello ed è sorprendente perché nessuno di noi due se l’aspettava.

Ricordiamo che oltre a Iago e Amanda, le coppie nate nella Casa del Gf quest'anno e che ancora stanno insieme sono: Helena Prestes e Javier Martinez, Yulia Bruschi e Giglio, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e Stefano Tediosi con Federica Petagna. Nessun lieto fine, invece, per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che hanno confermato entrambi la rottura definitiva sui social.

