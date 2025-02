Grande Fratello, Iago Garcia torna sui social dopo l'eliminazione: "Ho portato un po' di educazione nella Casa"

News VIP

Iago Garcia ha perso al televoto ed è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex amato concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5.

Iago Garcia è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. A poche ore dalla sua inaspettata uscita di scena, l'ex concorrente ha deciso di tornare sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata e famosa d'Italia.

Le prime parole social di Iago Garcia

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 febbraio 2025 su Canale 5, Iago Garcia è stato eliminato dal gioco. L'amato concorrente spagnolo è stato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un'eliminazione che ha destabilizzato e spiazzato tutti, che avevano riposto in lui tante aspettative.

A poche ore dalla sua uscita di scena, Iago è tornato sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza nella Casa più spiata d'Italia. L'ex discusso protagonista dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che non si è mai risparmiato e ha partecipato attivamente a tutte le dinamiche del gioco, ha ringraziato tutti i suoi numerosi fan, che lo hanno supportato in questi mesi:

Sono tornato alla mia libertà. Vorrei ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato e per tutti i bei commenti. Nella casa del Grande Fratello ho cercato di dare un po' di educazione, un po' di rispetto per le donne, per gli uomini più grandi e in generale. Ho fatto ciò che ho potuto, quindi sono contento. Ci vediamo. Vi voglio bene.

Alfonso sorprende su Iago

Iago Garcia è stato senza ombra di dubbio una delle personalità più forti e interessanti del Grande Fratello. La sua è stata un'esperienza molto intensa: è stato eliminato per poi rientrare in gioco grazie a un ripescaggio speciale, si è duramente scontrato con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si è legato a Helena Prestes e Stefania Orlando e ha instaurato dei bellissimi rapporti di amicizia anche con Tommaso Franchi, Javier Martinez e Luca Calvani.

A dire la sua su Iago ci ha pensato inaspettatamente un ex giovane concorrente dell'attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Alfonso D'Apice, che è intervenuto sui social pubblicando una storia in cui ci ha tenuto a informare tutti di aver avuto un chiarimento con l'attore spagnolo lontano dalle telecamere:

Dopo l'eliminazione di Iago, abbiamo fatto quello che ci eravamo detti di fare in casa...abbiamo parlato fino alle 5 senza la pressione della casa e delle telecamere e abbiamo chiarito tante cose. Mi ha fatto piacere anche sentire tutte le cose belle che Iago pensa di me e, viceversa. Il Grande Fratello è un'esperienza fantastica ma con tanto stress e dopo un po' con poca lucidità. La vita è questa, fuori dal gioco conosci molto meglio le persone.

L'appuntamento con il Gf è per il prossimo giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Al televoto per l'eliminazione ci sono cinque donne: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Dopo Iago, chi sarà costretta ad abbandonare la Casa? Ricordiamo che, tra tutte, solo l'ex Miss Italia possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco.

