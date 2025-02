Grande Fratello Lorenzo, Shaila e Chiara affrontano Mattia dopo la diretta: "Ti piace stare al centro dell'attenzione"

News VIP

Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli non esitano a confrontarsi con Mattia Fumagalli subito dopo la diretta del Grande Fratello: scoppia una discussione a tavola tra i concorrenti.

Mattia Fumagalli è finito nel mirino di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli. Subito dopo la puntata del Grande Fratello, la ballerina insieme al suo fidanzato e l'amica si sono resi protagonisti di un duro confronto con il maestro di sci in cui hanno respinto ogni accusa e dato la colpa alle incompatibilità caratteriali.

Mattia nel mirino di Shaila, Chiara e Lorenzo

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 febbraio 2025, Mattia Fumagalli si è scagliato contro la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il simpatico maestro di sci è convinto che i due innamorati stiano fingendo di fronte a tutti solo per le clip e la popolarità. Accuse che non sono per niente andate giù alla giovane ballerina campana che, subito dopo la diretta, ha cercato un confronto con il concorrente.

"Ho visto dei video che non mi aspettavo da te, mi stai pure simpatico...ci divertiamo in Casa poi arrivi in puntata e cambi attitudine. La verità è che con noi non ti trovi bene. Anche te sei molto diva, ti piace stare al centro dell'attenzione" ha affermato l'ex velina di Striscia la Notizia accusando Mattia di avere un pregiudizio nei suoi confronti e in quelli dei suoi amici. Dopo aver ascoltato la ballerina, il concorrente ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti del gruppetto formato da Shaila, Chiara, Giglio, Zeudi e Lorenzo, ovvero che quando sta assieme a loro, ha sempre la sensazione di dover stare attento a quello che dice: "Il mio percepito è che con voi devo stare attento. Ho paura che fraintendete, state troppo sul gioco. Con voi non riesco ad aprirmi".

"Sei divertente, sei simpatico. Ci hai portato leggerezza, ma hai un giudizio superficiale...peccato" ha aggiunto Spolverato. A cercare di mediare è arrivata Stefania Orlando, che ha cercato di spiegare a Chiara e Shaila cosa ha spinto Mattia ad avvicinarsi ad alcune persone piuttosto che ad altre. Infastidito dal comportamento altezzoso della fidanzata di Alfonso D'Apice, il ragazzo è poi sbottato: "Io sono sempre Mattia, sicuramente ho due facce e in puntata mi infervoro di più. I miei pensieri, però, rimangono invariati". Il maestro di sci riuscirà a ricredersi?

Stefania lascia momentaneamente la Casa del Gf

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello, che ha visto l'uscita di scena inaspettata di Iago Garcia, è arrivato un nuovo colpo di scena. La concorrente Stefania Orlando ha deciso di lasciare momentaneamente il reality show condotto da Alfonso Signorini per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma: "Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello".

Cosa sarà successo? Ma soprattutto, l'amatissima Stefania rientrerà in gioco per continuare la sua esperienza televisiva? Non sarebbe la prima volta che una concorrente quest'anno abbandona il gioco per motivi personali. Ricordiamo, infatti, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo! Con la speranza di rivederla presto, attendiamo ulteriori dettagli per capire quale sarà il suo destino nella Casa.

L'appuntamento con il Gf è per giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Al televoto per l'eliminazione ci sono ben cinque donne: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Dopo Iago, chi uscirà dalla Casa? Ricordiamo inoltre che l'ex Miss Italia, nel caso dovesse essere eliminata, possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco.

