Grande Fratello, Iago Garcia rompe il silenzio sul vincitore del reality: "Ecco chi vorrei vedere trionfare"

L'ex amato concorrente Iago Garcia torna a parlare di Lorenzo Spolverato e si sbilancia sul possibile vincitore dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Iago Garcia è stato uno dei concorrenti più discussi e apprezzati della 18esima edizione del Grande Fratello. A poche settimanale dalla finale, che andrà in onda il prossimo 31 marzo 2025 su Canale 5, l'attore e star de Il Segreto ha svelato i nomi dei concorrenti che vorrebbe vedere trionfare.

La rivelazione di Iago Garcia

Manca sempre meno alla finalissima dell'attuale edizione del Grande Fratello. L'ultima puntata del reality show andrà in onda il prossimo 31 marzo 2025 su Canale 5 e, al momento, ci sono solo tre finalisti Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. A dire la sua ci ha pensato Iago Garcia che, in una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, ha svelato i nomi dei concorrenti che gli piacerebbe vedere trionfare: "Javier, Tommaso, Helena o Stefania…".

Il percorso di Iago al Gf è stato caratterizzato anche dal burrascoso rapporto con Spolverato. I due, infatti, si sono spesso resi protagonisti di accesi confronti in cui sono volate accuse e offese. A tal proposito, l'attore spagnolo non ha perso occasione di dire la sua sul comportamento decisamente sopra le righe assunto dal ragazzo e sulla tanto discussa storia d'amore nata nella Casa con Shaila Gatta: "Dal mio punto di vista, Lorenzo non andrà lontano senza educazione, valori e sotto la pressione di un’ambizione smisurata [...] Forse da Shaila mi aspettavo qualcosa di più! Se al di fuori dureranno? Non stanno più insieme...credo".

Per l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, la vera coppia è quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez: "Sono una vera coppia. Anche se sono molto diversi tra loro, il che favorisce la passione ma non la convivenza". Per quanto riguarda, invece, le amicizie instaurate nella Casa, Iago ha rivelato di non essere rimasto deluso da nessuno una volta uscito: "In realtà, quelli che non mi piacevano mi avevano già dato una sensazione negativa fin dall’inizio". Il bilancio della sua esperienza, quindi, tutto sommato è positivo!

Lorenzo chiude con Shaila al Gf

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è arrivata a un punto di non ritorno. Destabilizzati e provati dai vari confronti e confessioni, i due discussi concorrenti dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sembrano aver deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto.

Subito dopo la puntata di ieri, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Stefania Orlando, Lorenzo e Shaila hanno provato a chiarire la loro situazione, ma senza successo. "Io credo non abbia null'altro da dirti" ha affermato il primo finalista del Gf intenzionato a chiudere una volta per tutte la loro delicata situazione sentimentale "Credo di poter affrontare quello che sento da solo". Con grande sorpresa, la ballerina campana ha concordato con lui, si sono già detti tutto.

Ricordiamo che Shaila questa settimana è al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. Chi uscirà dalla Casa? Ma soprattutto, la concorrente campana riuscirà a superare questa nomination e raggiungere il suo ormai ex fidanzato in finale? L'ultima puntata di questa lunga e discussa edizione del reality show andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

