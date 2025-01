Grande Fratello, Iago Garcia interessato a una concorrente: "Mi piaci, ti voglio conoscere" (VIDEO)

News VIP

In attesa di scoprire il suo destino nella Casa del Grande Fratello, l'attore Iago Garcia ha rivelato di avere un certo interesse per Stefania Orlando.

Nella Casa del Grande Fratello sta per nascere una nuova e inaspettata coppia? A poche ore dal suo ingresso nel tugurio, Iago Garcia ha rivelato di essere incuriosito e interessato a conoscere Stefania Orlando, che ha accolto l'iniziativa dell'attore con grande entusiasmo.

La complicità tra Iago e Stefania

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, il pubblico ha deciso di dare la possibilità a ben sei ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini di tornare nella Casa grazie ad un ripescaggio inatteso: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Iago Garcia. Solo quattro di loro, però, avranno effettivamente la possibilità di rientrare ufficialmente in gioco.

Tra i ripescati c'è anche Iago, che ha subito dimostrato un certo interesse per Stefania Orlando. "Stefania voglio conoscerti, mi sei piaciuta, mi piace il tuo carattere, mi sono un po’ identificato. Abbiamo una chiarezza molto simile, quindi ci dobbiamo conoscere. Ho molta voglia di vedervi, è uno dei piaceri di ritornare" ha confessato l'attore spagnolo provocando la reazione immediata della showgirl, che ha esclamato: "Mi hanno parlato tanto di te, quindi io ti aspetto".

Ad intervenire nella conversazione è stata poi Eva Grimaldi, la quale ha confermato che tra Stefania e Iago potrebbe nascere qualcosa di più di un'amicizia: "Stefania questo Iago potrebbe essere per te. È un bell’uomo, ha una voce pazzesca, io lo vedo molto bene con te. Ci metto una buona parola dai, mi farò perdonare così, ok?". Divertita dalla situazione, l'ex Vippona della quinta edizione Vip del Gf ha affemato: "Me lo dicono tutti. Racconta cose di me". La sintonia tra i due concorrenti ha incuriosito i telespettatori, che ora sperano nel ritorno dello spagnolo nella Casa.

Caos al Gf per i ripescaggi

L'ultima diretta del Grande Fratello ha letteralmente stravolto gli equilibri, sfruttando un clamoroso ripescaggio tra gli ex concorrenti: da Iago Garcia a Helena Prestes, passando per Jessica Morlacchi ed Eva Grimaldi. Ma chi saranno i quattro fortunati che torneranno ufficialmente nella Casa più spiata d'Italia?

La scelta di far rientrare nella Casa alcuni ex volti del reality show ha provocato la dura reazione dei concorrenti ancora in gioco, che non hanno nascosto il loro dissenso, e ha ulteriormente diviso i fan del Gf. Se da un lato c’è chi apprezza il ritorno dei propri beniamini, dall’altro cresce il malumore per una decisione percepita come incoerente e poco rispettosa del televoto precedente. Cosa succederà? L'appuntamento è per domani, giovedì 23 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5.

