Grande Fratello, concorrenti preoccupate: "Sono crollati gli ascolti? Qui dentro non c’è nulla di interessante da vedere"

Il ripescaggio degli ex concorrenti ha allarmato, e non poco, le concorrenti ancora in gioco al Grande Fratello, che hanno ipotizzato un crollo degli ascolti dopo l'uscita di Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Il ripescaggio degli ex concorrenti continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Se Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani non hanno nascosto il loro fastidio, alcune concorrenti hanno provato a fare delle ipotesi più sensate circa l'inaspettata decisione presa degli autori.

Le ipotesi delle concorrenti sui ripescaggi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, sei ex concorrenti sono rientrati nella Casa. Si tratta di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Iago Garcia. Solo quattro di loro, però, torneranno ad essere concorrenti ufficiali nella prossima diretta.

Il ripescaggio degli ex volti del reality show condotto da Alfonso Signorini ha spiazzato e destabilizzato i concorrenti ancora in gioco. Se alcuni si sono detti contrari al loro rientro nella Casa, altri hanno cercato di capire i motivi che hanno spinto gli autori a prendere una decisione del genere. Stefania Orlando ha analizzato le dichiarazioni rilasciate da Beatrice Luzzi ("Voi avete fatto un danno enorme a questo programma con la vostra uscita" ndr), mentre Pamela Petrarolo ha ipotizzato un crollo degli ascolti dopo l'uscita di Helena Prestes e Jessica Morlacchi:

A meno che dopo che loro due sono uscite non ci sia stato un crollo di ascolti della scala Mercalli. Ragazzi questo è da prendere in considerazione. Ci può stare che lo share sia sceso. Sto facendo i miei ragionamenti. Se fosse come penso io, cioè che lo share è crollato di due o tre punti, ragazzi è un danno enorme, importante. Loro devono portare a casa il risultato e quindi ributtano dentro chi aveva fatto salire i numeri.

Stefania Orlando si sbilancia sulle dinamiche del Gf

Il pensiero di Pamela Petrarolo, che ha ipotizzato un importante crollo degli ascolti del Grande Fratello, ha messo d'accordo anche Stefania Orlando, che ha sottolineato come nella Casa più spiata d'Italia manchino delle dinamiche:

Ma evidentemente qui dentro non c’è nulla di interessante da vedere o per cui affezionarsi. Dobbiamo farcene una ragione. Contiamo come il due di coppe quando regna il bastoni. Certe cose che accadono non sono abbastanza interessanti per il pubblico.

La scelta del Gf di far rientrare in gioco gli ex concorrenti ha ulteriormente diviso i fan del reality show. Se da un lato c’è chi apprezza il ritorno dei propri beniamini, dall’altro cresce il malumore per una decisione percepita come incoerente e poco rispettosa del televoto precedente. L'appuntamento è per domani, giovedì 23 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5.

