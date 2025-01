Grande Fratello, Iago Garcia e Stefania Orlando sui reciproci sentimenti: "Ci piacciamo, ma..."

News VIP

Nel corso della diretta di ieri, giovedì 30 gennaio, Iago Garcia e Stefania Orlando si sono confrontati sui reciproci sentimenti: tra loro sta nascendo una storia?

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, giovedì 30 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha provato a indagare se tra Iago Garcia e Stefania Orlando possa esserci del tenero. Fin dal ritorno dell'ex Don Olmo nella Casa, infatti, con la conduttrice ci sono stati diversi sguardi e una simpatia che i due diretti interessati non hanno negato. Ma sarà solo quella?

GF, Iago Garcia su Stefania Orlando: "Lei è fantastica, molto affascinante"

Invitato da Alfonso Signorini ad andare in confessionale, Iago Garcia è stato "interrogato" sulla simpatia che non ha mai nascosto di provare per Stefania Orlando. La prima volta che i due gieffini si sono conosciuti è stato durante la temporanea permanenza di Iago nel Tugurio, durante i giorni che anticipavano chi tra gli ex concorrenti sarebbe rientrato in Casa grazie al ripescaggio. Parlando in quell'occasione, Iago ha confessato a Stefania di aver trovato molto interessante il suo atteggiamento nel reality e che avrebbe voluto conoscerla molto presto: "Mi sono identificato, mi piaci molto". Anche la conduttrice affermò che aveva sentito parlare di lui e non vedeva l'ora di incontrarlo.

Nel corso della puntata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha cercato di indagare se "ci fosse trippa per gatti" come ha ironicamente chiesto a Iago, mandandolo in confusione. L'attore ha ammesso di trovare molto affascinante la concorrente, ma ha anche dichiarato che sono molti anni che non prova un forte sentimento per qualcuno: "Ho avuto delle relazioni, certo, ma non provo da anni quel sentimento che si può provare per qualcuno. Credo sia qualcosa di molto giovanile, che non è più per me".

"Ma, quindi, alla fine, te gusta Stefania?" ha chiesto provocatoriamente Alfonso Signorini e Iago ha ammesso che Stefania è una donna con cui ha stabilito una grande connessione mentale e con la quale ama chiacchierare e confrontarsi.

GF, Stefania e Iago sui reciproci sentimenti: "Ci piacciamo, però..."

Non soddisfatto della risposta, il conduttore ha chiesto anche a Stefania di raggiungere il confessionale e le ha rivelato ciò che ha detto Iago su di lei, chiedendo anche la sua opinione: i due gieffini potrebbero diventare una coppia? La conduttrice ha risposto con ironia che lei e Iago hanno chiacchierato più volte nel corso di queste settimane ed è evidente che tra loro sia nata una grande simpatia.

"Però certo che siete tremendi voi" ha proseguito divertita la Orlando "sono lusingata, io e lui abbiamo una bella intesa, ma queste situazioni ci imbarazzano e rischiano di allontanarci molto". La conduttrice ha aggiunto che lei e l'attore vorrebbero continuare la loro amicizia e approfondirla, vedendo dove li può portare, ma senza correre eccessivamente.

Desideroso di vedere formare una nuova coppia, Signorini ha provato a chiedere l'opinione del pubblico e sembra che anche chi era presente in studio vorrebbe vedere insieme Stefania Orlando e Iago Garcia. Questa simpatia diventerà amore?

