Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso si frequentano? La risposta di Stefania Orlando scatena dubbi

Iago Garcia e Amanda Lecciso sono una coppia dopo il Grande Fratello? Una risposta di Stefania Orlando, che ha diviso con loro l'esperienza nella Casa in questa edizione che si è appena conclusa, ha scatenato qualche dubbio.

GF, Iago Garcia e Amanda Lecciso sono una coppia? La risposta di Stefania Orlando

La finale del GF è andata in onda lunedì 31 marzo e ha visto trionfare Jessica Morlacchi, con Helena Prestes seconda classificata. In studio, tutti gli ex gieffini sostenitori della modella brasiliana hanno esultato e abbracciato Helena, fieri del suo percorso. Dalla sua parte c'erano, ovviamente, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Iago Garcia, che hanno fin da subito dimostrato di avere grande stima per la modella. I tre concorrenti purtroppo sono stati eliminati dal reality show già da diverse settimane e i fan si sono chiesti come si sia evoluto il loro rapporto. Nella Casa, infatti, nei primi mesi, prima della sua eliminazione, tra Iago e Amanda sembrava essere nato del tenero, anche se i due non si erano mai sbilanciati.

Dopo il ripescaggio, Iago aveva ritrovato nella Casa la sorella di Loredana Lecciso, ma aveva stretto un bel legame di amicizia/interesse anche per Stefania Orlando. Quest'ultima aveva speso parole di stima per l'attore e anche lui aveva sottolineato più volte la classe e l'eleganza della conduttrice. Entrambi, tuttavia, avevano ammesso di non provare nulla di più di una sincera amicizia l'uno per l'altro e queste dichiarazioni troverebbero conferma da uanto accaduto una volta terminato il reality show.

Secondo un rumor, infatti, la scintilla si sarebbe accesa tra Iago Garcia e Amanda Lecciso, che avrebbero iniziato a frequentarsi! A sostegno di questa teoria ci sarebbe la risposta che Stefania Orlando ha fornito a una fan che le ha scritto così sui social: "Sai che Amanda qualche settimana fa ha detto che le piace Iago?". La conduttrice ha replicato con un diretto: "Lo so e sono molto felice per loro", lasciando così intendere che i due abbiano deciso di far chiarezza sui reciproci sentimenti e iniziare a conoscersi lontano dal contesto del GF.

GF, Stefania Orlando sul rapporto con Iago Garcia: "Solo amici"

L'amicizia tra Stefania Orlando e Iago Garcia è nata quando i due si sono incontrati al GF dopo il famoso ripescaggio che ha riportato l'attore spagnolo nella Casa. I due gieffini hanno anche ricevuto una sorpresa dagli autori del programma tv: una serata tutta per loro da trascorrere nel tugurio. Nonostante l'atmosfera romantica, tuttavia, e la possibilità di dormire in un letto matrimoniale lontano dalle telecamere e dagli inquilini, tra Stefania e Iago non è accaduto nulla.

Chiacchierando proprio con Amanda e Federico Chimirri, la conduttrice ha sottolineato come la serata trascorsa sia stata particolarmente bella, ma anche che "Iago è un uomo tutto d'un pezzo, non si smuove" aggiungendo che "Non è colpa di nessuno, tra noi non è mai scattato nulla. C'è una bella intesa, ma non è mai scattato nulla".

La conduttrice ha aggiunto che nessuno dei due sentiva un particolare trasporto fisico verso l'altro, anche se ammetteva di trovarlo un uomo interessante e una persona con la quale si trovava molto bene. Sebbene Federico abbia insistito di percepire della chimica tra loro, Stefania ha invece ribadito che la loro visione dell'amore è molto diversa: "Lui cerca una storia che possa riempire la sua vita e che possa dare un senso all'amore. Non so quante volte sottolinea il fatto che siamo amici. È come se volesse essere chiaro, è come se volesse proteggere il nostro rapporto".

