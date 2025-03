Grande Fratello, Iago Garcia a ruota libera su Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando

News VIP

L'ex gieffino Iago Garcia è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello rivelando il suo reale pensiero su alcuni concorrenti: da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, a Luca Calvani e Stefania Orlando.

Iago Garcia è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. L'attore spagnolo, che è stato costretto ad abbandonare definitivamente la Casa durante la puntata di lunedì 24 febbraio 2025, non si è mai risparmiato e ha partecipato attivamente a tutte le dinamiche del gioco.

Le confessioni di Iago sul cast del Gf

Iago Garcia è stato senza ombra di dubbio una delle personalità più forti e interessanti del Grande Fratello. La sua sperienza nella Casa è stata molto intensa. L'attore è infatti stato eliminato per poi rientrare in gioco grazie a un ripescaggio speciale, si è duramente scontrato con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si è legato a Stefania Orlando e ha instaurato dei bellissimi rapporti di amicizia anche con Tommaso Franchi, Javier Martinez e Luca Calvani. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex concorrente ha confessato:

Fare il Gf è stato fantastico. Sono stato me stesso, ho sempre detto ciò che pensavo, non ho recitato. Stefania è una di quelle persone chiare, intelligente. Con lei c’è una connessione intellettuale e, dopo la mia esperienza nella Casa, direi che c’è una bella amicizia. Non sarebbe stato giusto perdere una bella amicizia per una mera curiosità. Con Luca è nato un bellissimo rapporto, anche con Tommy, con Max che è stata una grande scoperta, con Mattia, con Fede. Mi porto fuori tante relazioni importanti che mi piacerebbe conservare.

Come tutti sappiamo, Iago ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa del Gf grazie a un ripescaggio speciale. La sua scelta di continuare la sua "battaglia" contro gli amatissimi Lorenzo e Shaila gli è costata cara. Nonostante l’affetto di una buona parte del pubblico, infatti, l'attore spagnolo non è riuscito a superare l’ultima nomination e così ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. A proposito della discussa coppia del reality show di Canale 5, Garcia ha ammesso:

Shaila è sotto l'influsso di Lorenzo. All’inizio con lei stavo bene, quando si è fidanzata con lui è molto cambiata. Altri sono e sono stati ben più coerenti di Spolverato, come Luca, Tommy, Maria Vittoria…lì dentro stare in coppia aiuta tanto. Ci sono i fan di quelli con i quali non andavo d’accordo che mi hanno criticato. È normale!

Lorenzo smascherato al Gf

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina. Il prossimo 31 marzo andrà in onda la proclamazione del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi del valore di 100 mila euro, di cui la metà andrà a una associazione benefica. Al momento, gli unici finalisti sono Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, che è finito al centro delle polemiche dopo le ultime rivelazioni di Mariavittoria Minghetti.

Nella notte, Mariavittoria e Lorenzo si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia in cui sono volate pesanti accuse. Stanca delle continue provocazioni del modello milanese, la fidanzata di Tommaso Franchi ha sbottato e sganciato una bomba. Stando alle parole della dottoressa, Spolverato avrebbe chiesto alla sua amata Shaila di creare una dinamica con Lele: "A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto". Il Lele in questione è l'ex gieffino Emanuele Fiori.

Sia Shaila che Lorenzo hanno subito replicato cercando di difendersi dalle accuse di Mariavittoria. Quello che non sanno, però, è che sul web gira un video che li inchioderebbe entrambi! Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda domani giovedì 6 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

