Grande Fratello, i fan di Tommaso Franchi vittime di una truffa: parla lo staff del gieffino

GF, lo staff di Tommaso Franchi svela che i fan sono stati truffati

Con un comunicato sul profilo social di Tommaso Franchi, il suo staff ha rivelato che i fan dell'idraulico senese sono stati truffati e che il danno ammonterebbe a circa 5000 euro. La truffa riguarderebbe i famosi aerei che ogni settimana sorvolano la Casa del GF con messaggi di affetto di fan e famiglia verso uno o più dei gieffini.

Proprio in queste ore, sopra la casa è volato un aereo dalle Zelena che ha fatto riappacificato Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ma a quanto pare anche uno destinato a Tommaso Franchi si sarebbe dovuto alzare in volo, ma la persona che si è occupata della raccolta fondi è scomparsa senza lasciare alcuna traccia.

I fan si impegnano di volta in volta per far sì che i loro protetti nel reality show sappiano di essere amati e seguiti, ma ogni aereo ha un costo non da poco, perciò, le cifre che vengono raccolte non sono per nulla irrisorie.

Sui social, lo staff di Tommaso Franchi ha deciso di postare un messaggio con cui svelava che alcuni dei fan erano stati protagonisti di una truffa ai loro danni e dal valore di 5000 euro. Una persona si era incaricata di raccogliere i fondi per inviare un aereo dai fan a Tommaso Franchi, ma sembra proprio che la persona in questione sia "scappata col malloppo" senza lasciare traccia. Con molto rammarico, lo staff del gieffino ha rivelato quanto accaduto: "Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi".

Nel messaggio pubblicato nelle stories, lo staff dell'idraulico senese ha rivelato che l'admin di un profilo Instagram ha organizzato una raccolta fondi per inviare ben 4 aerei per Tommaso Franchi, ma che questi aerei non sono mai esistiti. Purtroppo, il truffatore è riuscito a racimolare una consistente cifra - circa 5200 euro - ed è scappato: "Siamo venuti a sapere che il signor ******, Admim del profilo sotto riportato, si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti".

Lo staff ha rassicurato che le admin del profilo si sono già mobilitate per chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine, ma che il risarcimento "può avvenire solo su base individuale e volontaria", perciò, per qualsiasi informazione su come procedere, bisognerà contattare la pagina Tommaso Franchi Official: "Ovviamente invitiamo tutti a segnalare il profilo e smettere di seguirlo. Ci dispiace profondamente per quanto accaduto e al di fuori del nostro controllo. Sarà nostra premura assistervi dove possibile".

