Grande Fratello, l'aereo per le Zelena riappacifica Zeudi e Helena: "Non litighiamo"

News VIP

A poche ore dal nuovo appuntamento con il Grande Fratello, arriva una tregua tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Nella mattina soleggiata di questa mattina, sopra la Casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei con tanti messaggi per gli inquilini. I fan hanno omaggiato Shaila, le due coppie formate da Javier e Helena, Chiara e Alfonso e Jessica Morlacchi. Non è mancato un messaggio per l'agguerrito e numerosissimo fandom delle Zelene, ovvero le fan del rapporto (da diverse settimane in crisi) tra Helena e Zeudi.

Grande Fratello, Helena: "Zeudi è importante per me"

Le due ragazze si sono avvicinate per ringraziare i loro sostenitori e con l'occasione si sono riavvicinate. La modella brasilina si è rivolta a Zeudi e le ha chiesto: Vuoi ringraziare insieme?”. “Certo” ha risposto la giovane campana. Poco dopo si sono strette in un abbraccio e dopo aver ringraziato, l'ex Miss Italia si è rivolta a Helena e le ha detto: Dai, non litighiamo”.

Proprio poco prima, Helena, parlando con Stefania Orlando e Mattia, ha parlato di Zeudi, ammettendo di voler bene, nonostante tutto:

"Zeudi è importante per me. Non mi è piaciuto il suo comportamento però poi passa, la vedo come una sorella piccola e non riesco ad essere arrabbiata".

Un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime settimane in cui le due ragazze hanno avuto diversi scontri come quello avvenuto lunedì durante l'ultima puntata del Grande Fratello al termine della quale Zeudi ha deciso di nominare proprio Helena. La modella brasiliana ha affermato diverse volte di non percepirla del tutto sincera e il motivo è legato, principalmente, all'avvicinamento di Zeudi nei confronti di Javier, ormai acqua passata per la modella che è riuscita a conquistare il cuore dell'argentino. Questa sera, nel corso del nuovo appuntamento con il reality, l'ex Miss Italia verrà messa davanti ad una scelta difficile che riguarda il suo passato. Cosa dovrà affrontare Zeudi?

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, in prima serata su Canale 5, ci aspetta un nuovo appuntamento con il Grande Fratello che si concluderà il 31 marzo prossimo.Sono previste due eliminazioni, la prima quella che decreterà il concorrente meno votato del televoto in corso tra Chiara, Zeudi, Helena, Mattia e Maria Teresa Ruta. La seconda coinvolgerà tutti i concorrenti tranne i due finalisti, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Proprio per quest'ultimi, ci sarà un atteso confronto che coinvolgerà anche Shaila relativamente ad un segreto inconfessato del modello milanese.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .