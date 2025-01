Grande Fratello, Helena Prestes svela: "Con Jessica abbiamo esagerato, il bacio con Zeudi mi ha spaventata"

News VIP

Intervistata da Chi, Helena Prestes ha commentato il suo percorso nella Casa del GF, svelando cosa ha provato dopo le liti con Jessica Morlacchi e il bacio con Zeudi Di Palma.

Helena Prestes è sicuramente una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello: la modella brasiliana è diventata colei che ha saputo creare dinamiche, tra provocazioni e dimostrazioni di fragilità, all'interno del gioco e, grazie al ripescaggio, è rientrata nella Casa dopo la sua eliminazione avvenuta solo una settimana fa. Insieme a lei, ha fatto il suo ingresso Jessica Morlacchi, con cui Helena è stata protagonista di una lite che è culminata con il lancio di un bollitore e che ha portato entrambe a finire al televoto d'ufficio, sebbene l'ex vocalist dei Gazosa abbia preferito abbandonare il programma. Intervistate da Chi prima del loro rientro nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, le due gieffine sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra e si sono raccontate senza filtri.

GF, Helena Prestes sulle liti con Jessica Morlacchi: "Abbiamo esagerato, ma..."

Sul difficile rapporto con Jessica Morlacchi all'interno del GF, la modella brasiliana ha rivelato di ritenere Jessica una donna molto sensibile, che è stata ferita in passato, ma anche una grande combattente: "Ed era interessante perché mi ero trovata di recente in una situazione emotiva difficile e ho pensato che avrei potuto imparare tanto da lei, Ho visto la sua parte di pancia, ma anche la sua parte stratega: quando cercava di avvicinare Maria Vittoria non la trovavo una cosa bella, sembra che cercasse un'alleata, che volesse isolarla per fare squadra".

Helena ha aggiunto che questo approccio è molto diverso dal suo, che ha sempre deciso di giocare in solitaria e che non ha mai potuto contare su nessuno: "Fuori dalla Casa ho due persone in tutto che mi sono vicine, non avevo bisogno di trovare qualcuno che stesse dalla mia parte". Entrambe le gieffine hanno stretto un legame molto stretto con Luca Calvani, di cui Jessica, dopo il rientro, ha ammesso di non fidarsi più.

Sul difficile legame tra Jessica e Luca, Helena ha dichiarato che, secondo lei, Jessica si era infatuata dell'attore e che non essendo ricambiata aveva sofferto molto, trasformando quella sofferenza in vendetta. La sua delusione si è acuita quando ha visto Luca avvicinarsi alla modella e si è sentita presa in giro: "A me è successo con Lorenzo, che mi ha preso in giro e poi ha scelto un'altra. So cosa si prova, secondo me Jessica ha visto una cosa fra lei e Luca che non è mai esistita ed è andata oltre, ha inventato una storia. Lui è stato carino e lei magari ha frainteso. [...] Con Luca mi sono trovata bene, un bene dell'anima e a lei non è piaciuto perché vuole tutte le persone per sé".

Helena ha anche commentato le recenti liti di cui lei e Jessica sono state protagoniste e ha ammesso che hanno esagerato entrambe, ma ha spezzato una lancia a favore della rivale, dichiarando che avevano sentito molto la pressione dei quattro mesi in Casa: "Abbiamo esagerato entrambe, secondo me lei era schiacciata da tante cose, magari era stanza, voleva uscire, quello io non lo so".

GF, Helena Prestes chiarisce il suo rapporto con Zeudi Di Palma: "Il nostro bacio mi ha spaventata"

Dopo la delusione scatenata dal rifiuto di Lorenzo Spolverato e il flirt mancato con Javier Martinez, Helena Prestes si è avvicinata a Zeudi Di Palma, ex Miss Italia con cui si è scambiata più di qualche bacio e con cui sembrava aver finalmente trovato una certa serenità.

Con la sua uscita dalla Casa, tuttavia, Helena sembra aver fatto chiarezza sui suoi reali sentimenti per la gieffina e ha dichiarato: "Quel bacio mi ha spaventata, per questo mi sono tirata indietro. Ma con Zeudi è nato un bel rapporto che va al di là della sessualità. Lei difende il mondo femminile, la nostra sensibilità, la nostra capacità di dare la vita e mi è piaciuta subito. Non ho paura di vivere l'amore, ma ero un po' spaventata, dovevo fare le cose piano".

Helena ha poi proseguito dichiarando che si è sentita a disagio, non per il bacio con Zeudi, ma per il contesto in cui si trovavano: "Tremavo, mi sentivo osservata, non ho mai vissuto una cosa così, ma potrebbe capitare, mi ha aperto un mondo, ho capito che l'amore ha tanti colori".

