Grande Fratello, Helena Prestes sulla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "È stata brava, lei ha bisogno di...

Helena Prestes, Mattia Fumagalli e Javier Martinez si riuniscono per commentare la rottura degli Shailenzo e il comportamento assunto da Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato dopo la lite al Grande Fratello.

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. A dire la loro ci hanno pensato Mattia Fumagalli, Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno commentato anche il comportamento assunto dalla ballerina durante l'ultima diretta.

La confessione di Helena su Shaila

La 35esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 27 ottobre 2025 su Canale 5, ha visto l'inaspettata uscita di scena di Amanda Lecciso e l'annuncio della rottura degli #Shailenzo, la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Stanca e destabilizzata dai continui cambi di umore del modello milanese, la ballerina campana ha deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore e continuare il suo percorso nella Casa da sola.

A commentare la vicenda ci hanno pensato Mattia Fumagalli, Helena Prestes e Javier Martinez. La modella brasiliana, in particolar modo, ha ammesso di non aver capito i reali motivi della lite, ma di aver apprezzato il comportamento della ballerina campana: "È stata brava ad avere amor proprio. Era ora!". A farle eco il maestro di sci, che ha confessato alla coppia di aver notato delle insicurezze nella ballerina, ricordando anche alcuni commenti fatti da lei nei confronti di Lorenzo. Un pensiero che ha messo d'accordo tutti e tre.

Per Helena, Javier e Mattina, Shaila ha parecchie insicurezze, che si riversano sulla relazione con Lorenzo. "Ha bisogno di una bella spinta di autostima" ha commenta il maestro di sci, convinto che il finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini non la aiuti sotto questo punto di vista, anzi. Il pallavolista argentino, però, sembra avere le idee molto chiare sugli Shailenzo: "Loro si rimettono insieme tra qualche giorno". Sarà davvero così?

Lorenzo e Shaila a confronto

Subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un faccia a faccia in cui hanno cercato di risolvere e capire meglio la loro situazione. "Entrambi siamo molto forti, dobbiamo tirarci più pacche sulla spalla", ha esordito il modello milanese ammettendo che, nonostante la rottura, non ha mai smesso di sentirsi legato alla ballerina "Mi sento onorato di avere una squadra così, e che sei tu: una complicità così, con te".

Dopo aver ascoltato le scuse del suo ormai ex fidanzato, la discussa concorrente campana ha ammesso che il sentimento da parte sua ancora c'è ed è forte: "L'amore e non è controllabile". Spolverato e la Gatta hanno poi concluso il loro confronto un lungo abbraccio. Riusciranno a ritrovarsi prima della finale del reality show di Canale 5 o la storia d'amore fra gli #Shailenzo è davvero finita?

Ricordiamo che i concorrenti che sono finiti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco sono: Zeudi Di Palma (che possiede il bonus per rientrare in gioco), Chiara Cainelli, Helena Prestes, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta. Dopo Amanda Lecciso, chi sarà costretto/a ad abbandonare la Casa a poche settimane dalla Finale? L'appuntamento è per lunedì 3 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

