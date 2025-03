Grande Fratello, Helena Prestes sorprende con un gesto inaspettato nei confronti di Chiara Cainelli

News VIP

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Dopo le discussioni dei giorni precedenti, Helena Prestes ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa a Chiara Cainelli.

Manca davvero poco alla semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche Helena Prestes, che ha deciso inaspettatamente di fare un passo indietro con Chiara Cainelli e chiederle scusa.

Helena Prestes spiazza al Gf

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina e i concorrenti ne stanno approfittando per fare il bilancio della loro lunga esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Se alcuni hanno colto l'occasione per confrontarsi e cercare di chiarire le incomprensioni nate nei mesi, altri, invece, non hanno perso occasione di litigare e scontrarsi.

Con grande sorpresa di tutti, Helena Prestes ha scelto la strada della comprensione e dell'accoglienza. Dopo le discussioni dei giorni precedenti, la concorrente brasiliana ha infatti deciso di fare un passo indietro e chiedere perdono a Chiara Cainelli. "Non siamo mai andate d'accordo, è vero, ma mi dispiace per l'altro giorno. Dopo la puntata siamo sempre tutti carichi" ha affermato la modella, rivelando di essersi resa conto di aver travisato alcune battute fatte dalla fidanzata di Alfonso D'Apice.

Helena ha continuato, poi, spiegando a Chiara di non aver mai avuto un buon rapporto con Shaila Gatta, ma di averle volute rispettare durante le recenti discussioni con Zeudi Di Palma. La finale è vicina e per questo vuole fare ammenda: "Ti porgo le mie scuse". L'atteggiamento della modella brasiliana ha letteralmente stupito la concorrente trentina che, contenta di vedere questa sua apertura, le ha chiesto scusa a sua volta. La Prestes sarà stata sincera con la Cainelli o la sua è stata solo una mossa per provocare una reazione di Zeudi?

Shaila a rischio

Le famose "Superchicche" del Grande Fratello non esistono più! Nel giro di un paio di giorni, infatti, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta sono passate da essere amiche inseparabili a nemiche, o quasi. Una situazione che è completamente degenerata dopo il ritorno di fiamma degli Shailenzo. Dal momento che la ballerina si è riavvicinata a Lorenzo Spolverato, infatti, ha completamente cambiato atteggiamento e preso le distanze dalle due concorrenti.

Shaila, in particolar modo, si è schierata apertamente contro Zeudi, accusandola di averla usata ai fini del gioco e di aver messo in atto una strategia molto precisa per arrivare in finale. Accuse che non sono per niente piaciute ai numerosissimi fan dell'ex Miss Italia, che hanno rivelato di essere pronti a votare la ballerina per eliminarla dal gioco. Addirittura, sarebbero disposte a sostenere Mariavittoria Minghetti, nel caso quest’ultima continuasse ad attaccare la loro beniamina.

Il cambio di rotta improvviso, quindi, potrebbe costarle molto caro a Shaila visto che sia lei che Chiara hanno sempre potuto contare sul sostegno delle ‘Zelena’ nei televoti. Se la ballerina non dovesse chiarire con Zeudi prima della semifinale, potrà contare solo sul fandom “Shailenzo” e rischiare seriamente di non essere tra i finalisti del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'appuntamento con il Gf è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Helena Prestes, Chiara e Giglio, sarà costretto/a ad abbandonare il gioco?

