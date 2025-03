Grande Fratello, Helena Prestes si scaglia contro Beatrice Luzzi durante la pubblicità: "È assurdo!"

News VIP

Dopo aver difeso in diretta Shaila Gatta e criticato duramente Stefania Orlando, l'opinionista Beatrice Luzzi è finita nel mirino di Helena Prestes. Ecco cosa ha rivelato la concorrente del Grande Fratello durante la pubblicità.

Helena Prestes si è scagliata contro Beatrice Luzzi durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Il motivo? Alla modella brasiliana non è per niente piaciuto il comportamento dell'opinionista che, durante il confronto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta, ha preso le parti dell’ex velina di Striscia la Notizia e criticato duramente la showgirl.

Beatrice Luzzi dalla parte degli Shailenzo

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto trionfare Zeudi Di Palma come terza finalista, Shaila Gatta e Stefania Orlando si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia in cui sono volate pesanti accuse e offese. Se la showgirl si è detta convinta che la ballerina ce l’abbia con lei perché ha smascherato Lorenzo Spolverato tirando fuori la dinamica che voleva creare con Lele (Emanuele Fiori ndr), la giovane concorrente ha ammesso di essere stata falsa e si è detta fiera delle scelte che ha fatto nella Casa.

A schierarsi dalla parte di Shaila ci ha pensato Beatrice Luzzi che, senza mezzi termini, ha puntato il dito contro Stefania, accusandola di aver mosso delle accuse molto forti nei confronti degli Shailenzo. "La verità è che tu giochi sulla pelle degli altri e non sulla tua. Sono d'accordo con Shaila, lei è cattiva" ha affermato l'opinionista provocando la reazione immediata della collega Cesara Buonamici, che ha spezzato una lancia in favore della showgirl e criticato la ballerina.

Helena Prestes contro Beatrice Luzzi

Il comportamento assunto da Beatrice Luzzi nei confronti di Stefania Orlando durante l'ultima puntata del Grande Fratello non è per niente piaciuto a Helena Prestes. Dopo aver assistito al duro confronto tra Shaila Gatta e la sua amica, la modella brasiliana è completamente sbottata scagliandosi contro l'opinionista: "Che esempio dà Beatrice? Non mi sorprende più che sostiene Lorenzo e Shaila".

A nulla è servito l'intervento di Javier Martinez, visto che Helena è rimasta ferma sulla sua posizione. Come riportato da Biccy, durante la pubblicità, la modella brasiliana ha prima fatto i complimenti a Stefania per come ha gestito il confronto con Shaila e poi è tornata all'attacco contro l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelando di non stimarla:

Io la stimo zero Beatrice, non è nulla di quello che pensavo. Assurdo. Beatrice non è carina per nulla, non mi sorprende che è sempre d’accordo con loro. Ma poi ce l’ha con te Stefy. Forse non vede il canale 55, non segue il programma. Come può fare dei commenti del genere? Mi dispiace tanto ma io non la stimo più. Forse non guarda il Grande Fratello. Mi dispiace, ma è la verità.

