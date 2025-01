Grande Fratello, Ilaria Galassi confessa un interesse per Iago ma Pamela la gela: "E' grave quello che stai dicendo!"

News VIP

Iago Garcia, uno dei ripescati tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, sta attirando attenzioni sia dentro che fuori la Casa. Il carisma e il fascino dell'attore spagnolo non sono passati inosservati, e sembra che non solo Stefania Orlando, ma anche Ilaria Galassi abbia notato il suo magnetismo.

Grande Fratello, Ilaria Galassi spiazza su Iago Garcia

Durante una conversazione tra le due ex ragazze di Non è la Rai, l'argomento è caduto su Iago e Stefania , i due concorrenti del Grande Fratello che hanno espresso la volontà di approfondire la loro conoscenza. Secondo Ilaria, però, Stefania non sarebbe il tipo ideale per l'attore spagnolo.

"Secondo me Stefania non è il suo genere…", ha dichiarato Ilaria, lasciando intendere che, a suo avviso, i due non sarebbero così compatibili.

Pamela, stupita, ha ribattuto ironicamente: "Comunque io ancora non l'ho capito qual è il genere di Iago!".

Ilaria ha colto l'occasione per scherzare, dicendo: "So' io! Scherzo, scherzo!!", ma subito dopo ha fatto una confessione che ha spiazzato l’amica.

"In un'altra situazione mia, cioè senza figli e senza compagno, lo sai che io un pensiero ce l'avrei fatto?", ha ammesso l'ex Ragazza di Non è la Rai, suscitando una reazione piuttosto accesa da parte di Pamela.

"Ilaria, ma è grave quello che stai dicendo! Non ho parole. Hai un compagno a casa, come fai a dire una cosa del genere?", le ha detto Pamela, cercando di farle capire la delicatezza della situazione.

Ilaria ha provato quindi a difendersi:

"Perché è grave? Ho detto in un altro momento! Senza figli e senza compagno attuale! Non ho detto adesso. Non lo faranno vedere!".

Ma Pamela non è riuscita a trattenere la sua incredulità:

"Ma io, se stessi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere, a me roderebbe il clo! Lo dici te che non lo fanno vedere! Sai che c'è il canale 55, vero? Mentre lo dici già lo hanno sentito. Ilà, per favore, non mi far incaz**re. Dire una cosa del genere qua dentro, poi la gente ti mette la pecetta se rimani a parlare da sola con lui, e giustamente, perché ci avresti fatto un pensiero."

Ilaria ha cercato di calmare le acque: "Ma adesso no! Perché ho un compagno, dei figli…", ma la Petrarolo ha deciso di chiudere il discorso in maniera definitiva.

"Chiudiamo il discorso, che è meglio, dammi retta! Mo’ ti gonfio, vedi che puoi fare! Stai zitta, non peggiorare."

Intanto, l'attore spagnolo, pur vendendo a conoscenza di un certo interesse da parte della Orlando, non ha fatto molti passi verso di lei, è rimasto abbastanza neutrale anche se ha ammesso che Stefania è una donna molto intelligente e dotata di un grande fascino.

ILARIA MA COSA DICI,MA IL RISPETTO PER LA TUA FAMIGLIA DOVE STA#grandefratello pic.twitter.com/lvVKthuLFK — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 25, 2025

ILARIA RICORDATI CHE TU A CASA HAI UN COMPAGNO E DEI FIGLI MENTRE STEFANIA È SINGLE,MA CON UN GRANDE AMORE NEL CUORE,E NON STA FACENDO LA CORTE A NESSUNO#grandefratello #orlandera pic.twitter.com/gLhPNGVazw — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 25, 2025

