Grande Fratello, Helena Prestes gelosa di Zeudi Di Palma. La confessione a Javier Martinez: "Non mi fido di lei" (VIDEO)

Helena Prestes si è confrontata con Javier Martinez a proposito della sua gelosia per Zeudi Di Palma: ecco cosa ha detto la concorrente del GF.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto un confronto nella Casa del Grande Fratello sul rapporto tra il pallavolista argentino e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha ammesso di non avere alcuna fiducia nell'ex Miss Italia. La gelosia di Helena è nata dopo il passaggio di un aereo da parte dei fan con un messaggio per la coppia Zeudi e Javier e la modella ha voluto affrontare le sue insicurezze con il compagno.

GF, Helena Prestes e Javier Martinez a confronto: "Non mi fido di Zeudi"

Il triangolo amoroso tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma si era risolto con la nascita della coppia Helena e Javier e la nascita di un'amicizia tra il pallavolista e l'ex Miss Italia. Nonostante Javier abbia dimostrato in più di un'occasione di essere preso dalla modella, quest'ultima non ha nascosto di avere delle insicurezze nei confronti del rapporto tra il compagno e Zeudi. Il passaggio di diversi aerei sopra la Casa del GF da parte dei fan per i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini ha scatenato una serie di tensioni tra i gieffini, come già accaduto in precedenza tra Helena e Zeudi. Helena e Javier si sono confrontati sulla gelosia della modella nei confronti del pallavolista e dell'ex Miss Italia.

"Non ti fa piacere che scherzo con lei?" ha chiesto il gieffino, rassicurandola subito che vede Zeudi solo come un'amica, ma Helena ribadisce che non vuole che Javier non si senta libero di scherzare e parlare con Zeudi, perché si fida di lui, ma non ha alcuna fiducia in Zeudi: "Non mi fido di Zeudi!" ribadisce Helena.

GF, Helena gelosa di Zeudi e Javier: un messaggio dei fan preoccupa la modella

Javier sottolinea ancora una volta che ciò che sente per l'ex Miss è puramente platonico e che non scherzerebbe con lei se provasse qualcosa di più. "Che tipo di scherzi fai con lei?" chiede ancora Helena, mentre Javier la rassicura che si tratta di battute innocenti, senza alcuna malizia. A Helena tuttavia non basta questa risposta e svela al pallavolista il reale motivo della sua gelosia: si sta innamorando di lui!

"Sono gelosa perché mi sto innamorando sempre di più di te. Non mi fido di lei, ma di te sì!" ha annunciato Helena, motivando così la sua gelosia e fastidio verso il legame tra Zeudi e Javier. Il pallavolista la rassicura ancora una volta e le rivela che se prova molto fastidio nel vederlo scherzare con Zeudi, allora, sarà lui a fare un passo indietro:

"Se provi fastidio nel vedermi scherzare con Zeudi, tu sei più importante di tutto, sappi che io so sempre chi ho davanti, di me puoi fidarti sempre"

