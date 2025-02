Grande Fratello: un aereo dalle Zelena scatena una nuova discussione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes

News VIP

Un nuovo messaggio sopra la Casa per Zeudi e Helena accende nuove scintille tra le ex oramai amiche.

Questa mattina, prima che parte dei concorrenti del Grande Fratello ricevesse un'inaspettata trasferta premio, sulla Casa sono volati diversi aerei per gli inquilini, e uno di questi è stato per omaggiare il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Non è la prima volta che le due ragazze ricevono il sostegno delle "Zelena" l'agguerrito fandom che ama vederle insieme e unite.

Grande Fratello, Zeudi e Helena non riescono a riappacificarsi e ogni aereo che ricevono sembra allontanarle sempre di più

Orami però, è acqua passata e le due non perdono occasione per recriminarsi a vicenda, frasi e atteggiamenti. Ieri, nel corso della 35esima puntata del reality show hanno avuto un nuovo scontro in diretta e l'ex Miss Italia ha deciso anche di nominare Helena.

"Zelena non hanno mai avuto bisogno di un aereo per esistere" ha recitato il nuovo striscione sopra la Casa. Le due ragazze si sono trovate vicine e lo hanno commentato il messaggio:

"Tu hai detto che non è mai esistita un'amicizia, no?" le ha domandato Helena. "E' ovvio che è esistito qualcosa tra me e te, ma l'amicizia è altro. Oggi non riusciamo ad avere un'amicizia." ha ribattuto Zeudi. "Cosa dici a queste persone se non c'è stata chimica tra di noi, cosa significa un aereo del genere? ha replicato ancora la Prestes

"C'è stato un Zelena. Sono persone che hanno supportato il momento in cui noi ci siamo tanto avvicinate, ora ci vogliamo sempre bene ma non siamo più vicine per disguidi continui e perché non riusciamo ad avere un dialogo tranquillo"

Tu hai detto che non c'è mai stata un'amicizia" ha aggiunto Helena. "Non c'era un'amicizia c'era un flirt, poi volevamo costruire un'amicizia ma si è stroncata.. l'hai distrutta tu l'amicizia" ha precisato Zeudi. "Non l'ho distrutta, tu mi hai fatto perdere la fiducia. Loro pensano qualcosa ma tu sei qui dentro sei un'altra cosa, hai scelto la tua strada, il tuo modo di essere contro di me, certe cose che hai detto sono state un tradimento"

"Io non ho nulla contro di te, sei tu che dici cose contro di me" ha dichiarato l'ex Miss Italia che poi ha fatto presente ad Helena che sentire le sue effusioni notturne con Javier non è stato molto sensibile da parte sua. Parlando poi del rapporto tra la Prestes e l'argentino,Zeudi ha detto che si tratta di innamoramento e non di amore che arriva con il tempo.

Le due ragazze sono poi andate a sedersi in giardino riprendendo il confronto. Helena non ha gradito nemmeno l'avvicinamento di Zeudi a Shaila ma anche voluto ribadire di non aver mai giocato con la giovane campana. "Io ti ho vissuto e non ha funzionato e abbiamo chiuso, ma io non volevo separarmi da te, perché ci divertivamo tanto" . Zeudi ha quindi ricordato a Helena che aveva bisogno di tempo per rivederla solo come un'amica.

"Andandoci a provare con Javier mi ha ferito come donna, tu dici che io ti ho fatto del male ma tu non vedi il male che hai fatto a me, in pochissimi giorni hai maturato un interesse per Javier. Da te mi aspettavo altro" ha dichiarato la brasiliana "Io ho la mia luce, non sono il riflesso della tua" ha concluso Zeudi. Tutto il dialogo è avvenuto davanti a Javier che ascoltava attento. Oggi, a Maria Teresa Ruta ha detto di essere molto stanco di vedere aerei per le Zelena

