Grande Fratello: "Helena Prestes è una bella persona, ma non vincerà!", parla un'ex amata concorrente del reality

L'ex gieffina Carlotta Dell'Isola rompe il silenzio e commenta il cast dell'attuale discussa edizione del Grande Fratello: da Helena Prestes alla coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi fino ad Alfonso D'Apice.

Helena Prestes è la protagonista indiscussa dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso ci ha pensato l'ex gieffina e volto di Temptation Island Carlotta Dell’Isola che, in un'intervista rilasciata nella trasmissione radiofonica Non succederà più, si è sbilanciata anche sulle varie coppie nate nella Casa.

Le parole di Carlotta Dell'Isola su Helena Prestes

Lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Carlotta Dell'Isola ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli in cui ha commentato l'attuale e discussa edizione del reality show di Alfonso Signorini. Per prima cosa, l'ex gieffina ha rivelato il suo pensiero su Helena Prestes, sua grande amica nella vita reale:

Helena è una mia amica. E’ una bella persona, ma non vincerà. Io sarei contenta se vincesse questa edizione perché se lo merita. Lei è quello che vedete, non è costruita, lei è quella delle reazioni spropositate anche nella vita vera, però è una generosa, una persona che da quando ha 15 anni pensa da sola a se stessa. Lei è una di quelle che ce la mette tutta quando entra a far parte di questi progetti, nel bene e nel male. Rischia anche di non piacere, ma non gliene frega niente.

Il percorso di Helena è stato ed è davvero intenso, caratterizzato da numerosi e continui scontri con gli altri concorrenti: da Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta e Jessica Morlacchi. A proposito delle liti scoppiate nella Casa e del rapporto speciale nato con Luca Calvani, Carlotta sembra avere le idee molto chiare:

State voi con una 24h su 24 che vi chiama “imbecil*e”! Il gesto è eccessivo, però…Non mi piacciono gli sguardi che fa lei, non mi piacciono le parole che le escono dalla bocca. Luca a me è sempre piaciuto, dal giorno 1. E’ sempre stato molto coerente.

Chiuso il capitolo Helena e Lorenzo, Carlotta ha voluto dire la sua anche sugli altri protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffina si è sbilancia sulla coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e su quella ormai scoppiata formata da Alfonso D'Apice e Federica Petagna:

Non mi piacciono le persone che impongono cose ad altre. Tommaso lo vedo un po’ dittatore per certi aspetti. Non mi piace. Lei la trovo molto dolce come ragazza. Non vorrei che lui fosse il famoso “malessere”. Alfonso e Federica? La loro storia era finita da tempo. Menomale che non è rientrata, cosa rientrava a fare? Pure lui è un po’ scomparso, ogni tanto dimentico che sia ancora nella Casa.

Oriana Marzoli pronta a rientrare al Gf

Oriana Marzoli è pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello? A pochi giorni dalla nuova puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 3 febbraio su Canale 5, l'ex gieffina ha fatto una diretta social in cui ha ammesso che le piacerebbe rimettersi in gioco e varcare la famosa porta rossa: "Lo rifarei al 100% il Grande Fratello".

Alfonso Signorini prenderà in considerazione la sua autocandidatura? Per chi non lo sapesse Oriana è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione Vip del Gf. Con la sua esuberanza e spontaneità aveva catturato l'attenzione del pubblico. Arrivata in finalissima con Nikita Pelizon, si è classificata seconda.

Per quanto riguarda invece l'attuale edizione del programma, ricordiamo che i concorrenti al televoto sono: Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Giglio. Chi uscirà? L'appuntamento è per lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

