Grande Fratello, Clayton Norcross critica Lorenzo Spolverato: "Arrogante e stratega"

L'ex concorrente del GF Clayton Norcross ha commentato le ultime vicende della puntata di ieri sera e ha attaccato duramente Lorenzo Spolverato, definendolo arrogante.

Clayton Norcross è stato uno dei concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello e dal suo profilo TikTok ha tuonato contro Lorenzo Spolverato, definendolo "arrogante e stratega". L'ex inquilino aveva già manifestato una certa diffidenza verso il meccanismo del ripescaggio, che non gli è valso purtroppo un biglietto di ritorno nel reality show, e ora ha deciso di dire la sua sul modello milanese e sul suo comportamento.

GF, Clayton Norcross critica Lorenzo Spolverato: "Arrogante e stratega"

L'ex attore di Beautiful ha fatto parte del cast di concorrenti di questa edizione, ma non è riuscito a catturare le simpatie del pubblico o degli altri inquilini, tanto che dopo pochissimi mesi di permanenza nella Casa è stato eliminato e neppure con il ripescaggio è riuscito a rientrare nel reality show di Canale 5. Clayton Norcross è intervenuto per dire la sua contro Lorenzo Spolverato: verso il modello milanese aveva già espresso un'opinione contraria qualche giorno fa, ospite di Pomeriggio 5, e ora è tornato ad attaccarlo, criticandone il comportamento verso Helena Prestes.

Nonostante i primi giorni dopo il rientro di Helena nella Casa siano stati di relativa calma, nelle ore immediatamente precedenti alla puntata tra la modella e Lorenzo Spolverato è scoppiata l'ennesima lite e il modello ha accusato la gieffina brasiliana di averlo aggredito. In puntata, Alfonso Signorini ha ammesso di essere molto deluso dal comportamento del gruppo di gieffini e li ha definiti "bulli", dichiarando che non intendeva tollerare che Helena diventasse bersaglio del branco.

Anche Clayton Norcross si è espresso a proposito del comportamento che i concorrenti, che fanno capo a Lorenzo Spolverato, hanno avuto nei confronti di Helena Prestes. L'ex attore di Beautiful si è dichiarato scontento di quanto accaduto alla modella, che ha elogiato per aver detto sempre la verità e di essere una concorrente vera: "Helena ha il coraggio di parlare e dire la verità. Come Iago".

GF, Clayton Norcross tuona contro Lorenzo Spolverato dopo l'ultima puntata

Dal suo profilo TikTok, Clayton Norcross ha deciso di tuonare contro Lorenzo Spolverato, sottolineando la sua arroganza e mancanza di rispetto verso Helena Prestes. "Questo Lorenzo è arrogante. Ha fatto una polemica incredibile. Lui ha utilizzato delle brutte parole. Ha detto a Iago che è un piccolo uomo. Ma di che? Io ho perso tutto il mio rispetto per Lorenzo. È semplicemente un lupo. Anche la strategia è evidente in tutte le cose che fa" ha dichiarato Clayton, confermando l'opinione negativa che ha sul modello.

L'ex attore di Beautiful ha aggiunto anche che, rispetto a Luca Calvani, che è stato accusato di aver giocato e di essere stratega, non ha mai avuto un ocmportamento irrispettoso verso la modella e l'ha più volte supportata contro il gruppo.

L'ex gieffino ha espresso poi la sua preferenza per Helena come papabile vincitrice del GF e ha avuto parole di affetto per Iago, per il modo in cui ha sfidato Lorenzo faccia a faccia, senza nascondersi: "Sono orgoglioso di lui che ha guardato Lorenzo in faccia e gli ha detto che quello che fa non funziona. Io sono completamente d’accordo".

