Grande Fratello, Helena Prestes e Stefania Orlando a confronto su Zeudi Di Palma: "Ha un approccio molto infantile"

Zeudi Di Palma ancora al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello. Helena Prestes si confronta con Stefania Orlando confidandole alcune perplessità sul comportamento dell'ex Miss Italia.

Zeudi Di Palma è finita nuovamente nel mirino di Helena Prestes e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello. La discussa modella brasiliana non riesce proprio a fidarsi e, parlando con la sua amica, ha rivelato tutti i suoi dubbi e le sue perplessità sul comportamento dell'ex Miss Italia.

Zeudi al centro delle critiche al Gf

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Helena Prestes si è confrontata con Stefania Orlando, esponendo tutti i suoi dubbi su Zeudi Di Palma. Ad aprire il discorso è stata la bionda showgirl che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di non avere ancora compreso la giovane gieffina. Pensa che lei non sia poi così matura e di non riuscire a instaurare un rapporto con lei in quanto teme sempre di poterla ferire con alcune sue affermazioni: "Ha un approccio molto infantile. A volte mi sembra una donna, a volte mi sembra una bambina molto fragile".

Il ragionamento di Stefania è stato condiviso da Helena, che ha rivelato di non riuscire a comprendere i modi di fare, spesso ambigui, di Zeudi. Alla modella brasiliana piacerebbe tanto instaurare un rapporto civile e pacifico, ma ha paura che l'ex Miss Italia non sia ancora pronta. "Io non voglio un rapporto negativo con nessuno" ha confessato l'amata protagonista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini visibilmente sconfortata.

"Non so se lei le cose le faccia apposta o con leggerezza" ha prontamente replicato Stefania, che però ha invitato la Prestes a non dare troppo peso a questo tipo di dinamiche e a viversi serena e spensierata la sua storia d'amore con Javier Martinez senza preoccuparsi troppo della Di Palma: "Tu sei sempre stata molto chiara con lei. Sentiti tranquilla". Helena seguirà i consigli della sua amica o deciderà di affrontare nuovamente l'ex Miss Italia? E come reagirà Zeudi?

La gelosia di Javier

La situazione nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez non è delle migliori. I due amati concorrenti dell'attuale edizione del reality show, infatti, sono andati a dormire separati a causa di alcune incomprensioni. Il motivo? Il comportamento assunto dalla modella brasiliana nei confronti di Lorenzo Spolverato che non sembra proprio andare giù al pallavolista argentino.

Javier ritiene che Helena dia troppa importanza a Lorenzo. "Per come sono fatto io, se non mi interessa niente di una persona, non mi rendo conto nemmeno se sta a tavola" ha sbottato il pallavolista argentino provocando la reazione immediata della modella brasiliana, che ha cercato di capire se ciò che il suo fidanzato sta provando sia semplice gelosia o una vera e propria mancanza di fiducia.

Javier riuscirà a fidarsi completamente di Helena o continuerà a rimanere sulla difensiva? Una cosa è certa: la loro relazione sembra a un bivio! L'appuntamento con il Gf è per stasera, giovedì 20 febbraio 2025, alle 21.40 su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Chi uscirà?

