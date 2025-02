Grande Fratello, Shaila Gatta in crisi con Lorenzo Spolverato: "Sono stanca, pensa solo al gioco"

News VIP

Lo sconforto di Shaila su Lorenzo Spolverato: "Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona"

Nella casa del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense e complesse. Ieri sera, una delle protagoniste della casa, Shaila Gatta, ha avuto un momento di forte sconforto e si è confidata con la coinquilina Chiara Cainelli riguardo alla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello: Shaila Gatta in crisi con Lorenzo Spolverato, lo sfogo con Chiara Cainelli

La ballerina ha espresso il suo disagio e la sua frustrazione, raccontando di sentirsi sola e trascurata all'interno della relazione. Secondo lei, il modello sarebbe completamente assorbito dal gioco, tanto da non riuscire a dedicare il giusto spazio alla coppia.

"Sono sulle montagne russe, Chiara, con Lorenzo. È troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante. Io lavoro per due. È difficile, per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile stare con lui. È difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io"

La ballerina ha spiegato che la situazione è peggiorata soprattutto dopo il rientro degli ex concorrenti nella casa, evento che avrebbe portato Lorenzo a cambiare atteggiamento e a concentrarsi ancora di più sulle dinamiche del gioco piuttosto che sulla loro relazione.

"Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona. Non siamo più noi due. È troppo nel gioco. È troppo tutto quello che accade. Siamo troppo diversi. Sono stanca. La vita è un'altra", ha aggiunto, lasciando intendere che la relazione sta diventando sempre più difficile da gestire.

Shaila si sente messa in secondo piano, come se Lorenzo si ricordasse di lei solo nei momenti di difficoltà:

"È molto impegnato nelle sue battaglie e lo spazio alla coppia non c'è. C'è pochissimo di qualità. A una certa ti devi ricordare che hai una persona, non solo quando la vedi che parla con qualcuno con il cappuccio in testa perché magari sta piangendo".

La ballerina ha chiarito che non vuole incolpare Lorenzo per la situazione, ma non può fare a meno di sentirsi sfinita e di domandarsi se stia sbagliando qualcosa nel suo atteggiamento:

"Non gliene voglio fare neanche una colpa perché lui è così. Vorrei capire dove sbaglio io piuttosto. Non lo sto giudicando, capisco che sta nero, però le battaglie che ha le ha cercate anche lui. Non è che gli sono arrivate perché è stato".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Shaila, Chiara Cainelli ha provato a darle alcuni consigli, suggerendole di essere più diretta con Lorenzo e di affrontare apertamente il problema:

"È una persona che dimostra che ha delle insicurezze, lui vuole dimostrarle così. Diglielo, digli: 'guarda io mi sento così, e voglio essere forte, non voglio sentirmi così. Non ci sei solo tu. In questo gioco, in questa casa, ci sono anche io, c'è anche il mio turno'. Sbagli a non dire e sbagli a tollerare. A volte è brutto dire 'in amore si deve essere egoisti'. Non si vive per accontentare gli altri, bisogna mettersi al primo posto. Nel momento in cui ti metti al primo posto tu vivrai bene, perché se lui vuole stare con te sa che sei al primo posto. Se tu vuoi fare sempre quella forte è per quello che magari lui non riconosce i tuoi momenti, perché nemmeno tu gli dai il modo di farti vedere fragile. Hai sempre fatto da sola".

Shaila, però, ha ribattuto spiegando che quando arriva il suo momento di essere ascoltata, dura troppo poco, mentre Lorenzo sembra sempre assorbito dalle sue strategie e preoccupazioni: La ballerina ha poi ammesso di sentire la mancanza di un punto di riferimento nella Casa e di avere la sensazione di dover sempre essere lei a supportare Lorenzo, senza ricevere lo stesso aiuto in cambio:

"Succede che poi quando cerco un momento di rifugio... perché con lui potrei trovarla questa parte, ma non c'è neanche lui. Sono io che salvo lui per stare meglio. Forse sbaglio a non dire. Non ho un aiuto in questo. Devo fare io per me e per lui. Se me lo sono imposta da sola? Forse sì".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .