Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez a confronto su Zeudi Di Palma: "Ha iniziato a fare il suo gioco" (VIDEO)

Sentendosi tradita dall'inaspettato legame nato tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha invitato l'amico a seguire la sua strada nella Casa del Grande Fratello.

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 30 gennaio 2025 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche la modella Helena Prestes, che subito dopo la diretta si è confrontata con Javier Martinez e criticato duramente il comportamento ambiguo assunto da Zeudi Di Palma nella Casa.

Helena e Javier ai ferri corti?

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero tosta per Helena Prestes, che ha dovuto affrontare la questione riguardante il suo rapporto complicato con Zeudi Di Palma e ha dovuto salutare il suo grande amico Luca Calvani. Per chi non lo sapesse, l'attore toscano ha perso al televoto e non avendo il famoso biglietto di ritorno è stato costretto ad abbandonare definitivamente il gioco.

Una volta finita la diretta, Helena è stata raggiunta da Javier per un confronto. "La situazione è un po' sfuggita di mano. Non voglio perdere il rapporto con te. Ti chiedo, per favore, cos'è che ti ha dato fastidio di me?" ha domandato il pallavolista argentino cercando di capire meglio la situazione. "Tutto quello che ho visto" ha prontamente replicato la modella brasiliana, invitandolo a mettersi nei suoi panni e a comprendere la difficoltà della sua posizione.

Visibilmente e sinceramente dispiaciuto, Javier ha spiegato a Helena che non andrà mai contro di lei perché per lui è un punto di riferimento. Tuttavia, ha ammesso che accetterebbe un suo eventuale distacco. Dal suo canto, la modella gli ha confidato di avere sofferto molto nell'assistere alla sua sintonia con Zeudi perché è ancora interessata a lui. Le parole della Prestes hanno provocato la reazione immediata di Martinez, che ci ha tenuto a precisare: "Con Zeudi non c’è niente, se ho curiosità di conoscerla non significa che deve nascere qualcosa. Io ci tengo a te, ti voglio bene". "Tu non mi perderai mai, ma devo rispettare i miei sentimenti" ha aggiunto la concorrente rassegnata.

Helena si allontana da Javier e Zeudi

Nonostante le rassicurazioni di Javier Martinez, Helena Prestes non è riuscita a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione per alcuni comportamenti assunti nei suoi confronti nella Casa del Grande Fratello. Secondo la modella brasiliana, l'ex tentatore di Temptation Island continua a sfuggire e a cercare rifugio in nuove conoscenze. "Maturerò il fatto che non c'è niente tra di noi" ha dichiarato la modella brasiliana, rivelando che l'avvicinamento di Zeudi Di Palma a lui l'ha profondamente scossa e ferita.

Helena è convinta che Zeudi sia realmente interessata a Javier, ed è proprio per questo motivo che si è sentita presa in giro: "Lo vedo come ti guarda. Lei non è coerente con quello che dice e mi sento presa in giro da lei!" Consapevole della situazione e con le lacrime agli occhi, la modella brasiliana si è detta pronta a lasciarlo andare e ad accettare una possibile relazione tra lui e l'ex Miss Italia: "Devi seguire la tua strada. Lei è entrata male, poi ha iniziato a fare il suo gioco. Non mi tornano certi atteggiamenti, non mi ha mai detto che le piacevi tu".

Cosa succederà tra i tre concorrenti del reality show di Alfonso Signorini? Javier deciderà di lasciarsi andare con Zeudi o preferirà evitare situazioni scomode nella Casa per non ferire ulteriormente Helena? L'appuntamento è per il prossimo giovedì 30 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

