Grande Fratello, Helena pensa che Zeudi abbia il biglietto di ritorno: "Grazie ai voti delle Zelena, ha fregato tutti"

Helena Prestes è convinta che Zeudi Di Palma abbia il biglietto di ritorno e ci ha preso in pieno: la seconda vita al Grande Fratello l'hanno conquistata proprio Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e l'ex Miss Italia.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'uscita di scena inaspettata dal gioco di Luca Calvani. Tutti i concorrenti erano infatti convinti che l'attore toscano avesse uno dei quattro famosi biglietti di ritorno in caso di eliminazione dal televoto, ma così non è stato!

Helena contro Zeudi

Luca Calvani è stato uno dei pilastri fondamentali dell'attuale edizione del Grande Fratello, quindi la sua eliminazione definitiva dal gioco è stata una vera sorpresa per tutti. A commentare quando accaduto durante l'ultima puntata del reality show, andata in onda ieri lunedì 27 gennaio 2025 su Canale 5, ci ha pensato Helena Prestes Javier Martinez, che hanno iniziato a ipotizzare chi potrebbe avere il biglietto di ritorno in caso di eliminazione dal televoto.

Come riportato da Biccy, per Helena, il biglietto di ritorno potrebbe avercelo proprio Zeudi. "Secondo me il biglietto di ritorno potrebbero averlo preso Lorenzo, Shaila, tu e Zeudi. Lei grazie ai voti delle Zelena, ha preso l'onda benissimo. L'ha inc**late tutte. Altro che verità!" ha sbottato la modella brasiliana alludendo alle Zelena che, a suo dire, avrebbe supportato l'ex Miss Italia credendola davvero innamorata di lei.

Helena ovviamente non è conoscenza dell'esito di quel televoto speciale, ma ha comunque azzeccato tutti i nomi visto che il biglietto di ritorno lo hanno vinto Javier Martinez, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi. Ricordiamo le percentuali: Zeudi 27,56%, Javier 14,52%, Lorenzo 13,42%, Shaila 9,69%, Tommaso 7,59%, Luca 6,02%, Alfonso 5,96%, Amanda 5,68%, Stefania 5,15%, Mariavittoria 1,42%, Pamela 1,35%, Luca 1,03%, Chiara 0,17%, Bernardo 0,13%, Maxime 0,12%, Ilaria 0,10%, Emanuele 0,09%.

La delusione di Helena

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes si è resa protagonista di un duro confronto con Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Dopo un breve flirt con il pallavolista argentino e qualche bacio con l'ex Miss Italia, la modella brasiliana pensava di rientrare nella Casa e di riavere tutte le attenzioni per lei. Quello che non aveva però considerato è l'attrazione nata tra i due concorrenti.

Interpellata da Alfonso Signorini, Helena ha sbottato non nascondendo la sua delusione nei confronti di Zeudi: "Io sono fuori da questa situazione, mi faccio da parte. Devo tutelarmi. Zeudi sei una vergogna, lei mi ha delusa perché non è chiara: dice che le piaccio io e poi va da lui". A nulla sono serviti i tentativi di Javier di farla ragionare, la modella brasiliana è rimasta ferma sulla sua posizione. I tre riusciranno a ritrovarsi e chiarire?

Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda giovedì 30 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto sono: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi. Dopo Luca Calvani, chi sarà il prossimo eliminato dal gioco?

