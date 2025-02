Grande Fratello, Helena Prestes e Iago Garcia tornano all'attacco contro Lorenzo Spolverato (VIDEO)

News VIP

L'atteggiamento di Lorenzo Spolverato continua a dare adito a polemiche e interpretazioni, soprattutto da parte di Helena Prestes e Iago Garcia, che non riescono a capire alcune scelte fatte nella Casa del Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato è uno dei protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Il suo atteggiamento, però, quindi a dare adito a polemiche e interpretazioni, soprattutto da parte di alcuni concorrenti che hanno messo in discussione alcune scelte fatte nella Casa, sollevando dubbi sulla sua sincerità.

Helena e Iago a ruota libera su Lorenzo

Stasera, lunedì 3 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Iago Garcia, che nelle ultime ore si è confrontato con Helena Prestes, Amanda Lecciso e Stefania Orlando circa il comportamento di Lorenzo Spolverato. I concorrenti hanno notato come il temperamento del modello sia molto cambiato negli ultimi giorni, soprattutto dopo l'intervento della showgirl che ha cercato di fargli comprendere i suoi sbagli.

Se per Iago, Lorenzo si è reso conto dei propri limiti e ha deciso di cambiare strategia di gioco, per Helena invece l'inquilino sta solamente recitando una parte. Parlando del suo personale rapporto con il fidanzato di Shaila Gatta, l'amata modella brasiliana ha ammesso di non essere arrabbiata con lui, nonostante abbia fatto delle scelte che non condivide

"Gli piace manipolare gli altri, vuole avere il controllo di tutto. Io ho un carattere forte e non mi controlla più. Io ho avuto il coraggio di affrontarlo. Io sono sicura che non lo vedrò fuori. Adesso si è calmato, non si sa come...Io non sono arrabbiata, non sono d'accordo con tante cose" ha confessato Helena provocando la reazione di Iago. Secondo l'attore spagnolo, Lorenzo non è così buono come pensa la modella brasiliana, anzi spesso ha degli atteggiamenti prevaricanti "Lui adesso ha cambiato strategia, pensava di comandare il programma. Lui voleva far uscire te, invece lui ha perso la testa".

Ripensando all'ultima puntata del reality show di Canale 5, Garcia ha puntato il dito anche contro Giglio, accusandolo di essere falso e poco trasparente. La sua impressione è che il giovane parrucchiere stia mettendo in atto un piano ben preciso per arrivare in finale. Sarà davvero così come dice l'attore?

Lorenzo critica il riavvicinamento tra Helena e Javier

Nella Casa del Grande Fratello si parla solo del riavvicinamento inaspettato tra Helena Prestes e Javier Martinez. Una situazione che ha fatto storcere il naso a Lorenzo Spolverato. Il discusso modello milanese è infatti convinto che il pallavolista argentino abbia messo in atto una vera e propria strategia per suscitare l'interesse e l'attenzione del pubblico di Canale 5.

Parlando con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, che ha deciso di prendere le distanze da Helena e Javier, Lorenzo ci ha tenuto a ribadire di non aver mai giocato con i sentimenti della modella brasiliana, al contrario del pallavolista argentino, che sta mantenendo una posizione ambigua, forse per evitare di perdere un'amica e continuare a sfruttare la situazione per i suoi scopi.

Proprio per questo motivo, Spolverato ha invitato Zeudi a continuare il suo percorso in solitaria e a non farsi più coinvolgere in dinamiche che non la valorizzano. Ricordiamo che proprio l'ex Miss Italia è al televoto per l'eliminazione insieme a Emanuele Fiori, Giglio, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Iago Garcia. Chi uscirà? L'appuntamento è per stasera, lunedì 3 febbraio, alle 21.40 su Canale 5.

