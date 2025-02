Grande Fratello, Helena Prestes e Federico Chimirri lapidari sul gruppo degli Shailenzo: "Per loro è tutto una strategia"

News VIP

Al GF, la divisione tra gruppi è sempre più netta e sia Helena Prestes sia Federico Chimirri hanno avuto da ridire sul gruppo che fa capo agli Shailenzo. Ecco cosa ha dichiarato!

Questa sera, il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5 con un nuovo appuntamento: i protagonisti del reality show di Alfonso Signorini si troveranno ad affrontare i risultati delle nomination e non mancheranno gli scontri in puntata. La Casa, infatti, è sempre più divisa tra chi sostiene gli Shailenzo e orbita nella loro scia e chi, invece, come Helena Prestes e Federico Chimirri, è sempre più convinto che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stiano giocando di strategia e non facciano altro che costruire legami basati sul gioco.

GF, Federico Chimirri e Helena Prestes lapidari sugli Shailenzo: "Pensano solo alla strategia"

In giardino con Mattia Fumagalli, poco dopo il passaggio degli aerei dei fan del GF, Helena Prestes e Federico Chimirri hanno detto la loro sugli Shailenzo, dichiarando che per entrambi i gieffini ogni tentativo di creare rapporti nella Casa non è altro che parte della strategia. "Per loro è impensabile che io mi sia avvicinato a Helena per amicizia" ha affermato lo chef. "Le persone che sono simpatiche a me, sono arrivate intorno a me perché è stato naturale" ha aggiunto Helena "lui (riferendosi a Lorenzo) ha fatto sei mesi così".

Secondo Mattia Fumagalli, gli Shailenzo si sentirebbero intimoriti dallo schieramento che Helena, Federico, Iago, Amanda, Javier e Stefania avrebbero messo in pedi contro di loro. "Io se mi trovo bene con loro è perché mi piace stare di più con loro, che fanno sempre discorsi banali" ha proseguito Federico, procedendo ad analizzare la situazione. Lo chef ha ammesso che l'unica persona con cui non ha un rapporto idilliaco è Shaila Gatta, ma con il resto del gruppo non ha grandi problemi.

Anche Mattia ha ammesso di non condividere molto il comportamento di Shaila e Lorenzo e degli altri gieffini intorno alla coppia: "Non mi piacciono le cose che dicono, sono discorsi che non mi appartengono".

GF, le critiche di Federico Chimirri e Helena Prestes a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

L'antipatia di Shaila per Federico è dipesa dal giudizio critico che lo chef ha espresso su di lei nel corso di una delle dirette della scorsa settimana. A detta di Chimirri, infatti, Shaila è succube di Lorenzo e più volte la sua spensieratezza è stata messa in ombra dal carattere più polemico del modello milanese. Le parole di Federico Chimirri hanno scatenato la rabbia della showgirl, che ha sbottato contro lo chef accusandolo di esprimere giudizi affrettati e superficiali.

Anche su Chiara e Alfonso, lo chef ha espresso dei dubbi: il gieffino ritiene, infatti, che i due concorrenti del GF abbiano deciso di giocare di strategia e allearsi con gli Shailenzo nella speranza di arrivare in Finale. "Loro mi davano un'impressione diversa dal di fuori, ora invece hanno deciso di comportarsi così perché sperano di arrivare in finale" ha concluso lo chef. Federico ha poi aggiunto che non comprende il perché di questa ostilità, dato che anche quando si incontrano nelle aree comuni della Casa, tra loro c'è un rapporto di civiltà: "Scherziamo, cuciniamo insieme, non capisco perché si comportano così".

Scopri le ultime news su Grande Fratello