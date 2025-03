Grande Fratello, Helena Prestes dura contro Giglio: "E' arrogante, ha detto cose orribili"

News VIP

Al GF, Helena Prestes si è confrontata con Javier Martinez a proposito di Giglio, evidenziandone alcuni comportamenti per lei ambigui.

Nella Casa del Grande Fratello sembra essere tornato il sereno tra le coppie di gieffini: gli Shailenzo e gli Helevier hanno fatto pace, ma non mancano le tensioni tra i singoli concorrenti. Oltre allo scioglimento del trio Shaila-Zeudi-Chiara, anche Helena Prestes ha avuto delle rimostranze verso Giglio, esprimendo contro di lui un duro parere.

GF, Helena dura contro Giglio: "Un arrogante, ha fatto cose orribili"

Nonostante Giglio si sia complimentato con Helena per la sua crescita nel reality show, anche grazie alla relazione Javier Martinez, la modella brasiliana non ha del tutto cambiato opinione sul parrucchiere. Chiacchierando in camera da letto con Javier Martinez, infatti, Helena ha raccontato al compagno della piccola discussione avuta con Giglio durante la preparazione di un cortometraggio che riassumeva alcuni dei momenti più significativi avvenuti in questa edizione del GF condotta da Alfonso Signorini. I due gieffini si sono trovati in disaccorso su alcune scene da inserire nel montaggio finale del corto, come una riguardante Stefania Orlando, perché a detta di Helena non metteva in luce la sua personalità e il suo carattere forte.

Giglio si è infastidito, perché al corto stava già lavorando da qualche ora, mentre Helena si era aggiunta solo in un secondo momento, mettendo in discussione il lavoro precedentemente svolto. A questo piccolo screzio, se n'è aggiunto un secondo durante il pranzo, che ha provocato la reazione stizzita di Helena contro Giglio. La modella brasiliana si è sfogata poi con Javier, giudicando Giglio arrogante e non apprezzando il modo in cui si poneva con lei: "Non mi piace come lui parla con me. È una persona arrogante. Ha dato un calcio al puff, quando dice che non si fa questo, quindi parla a vanvera. Ma è di un’arroganza… non mi ha mai fatto un commento positivo".

Helena ha sottolineato che l'unico commento positivo che le aveva rivolto riguardava l'influenza positiva di Javier su di lei e la modella non l'aveva apprezzato perché al di là della relazione con il pallavolista lei si era spesa molto per il reality e sentiva di aver dato tanto al programma di Canale 5: "Io ho tante cose che mi riguardano e le faccio, più di te. Ho fatto molto più di te, glielo volevo dire. Quanto è ingiusto e incoerente con le cose che dice. Pure maschilista questa cosa”.

GF, fine dell'amicizia tra Shaila-Chiara e Zeudi?

A tenere alta l'attenzione del pubblico del GF in queste ore è stata la fine dell'amicizia tra Shaila, Chiara e Zeudi: l'ex velina, infatti, ha fatto pace con Lorenzo Spolverato e ha voltato le spalle alle altre due concorrenti del reality, poiché ha pensato che l'avessero spinta a tenere a distanza Spolverato.

Parlando con Maria Vittoria e Jessica, Shaila ha ammesso di non aver ricevuto il giusto sostegno dalle due (ex?) amiche, che l'avrebbero allontanata da Lorenzo: "Purtroppo in questi giorni ho parlato solo con persone sbagliate, cioè diverse, che mi avevano consigliato altro.. Ma alla fine è stato giusto così".

Shaila ha ammesso di essersi ritrovata in una situazione più grande di lei e che dopo mesi rinchiusa nella Casa del GF aveva avuto un crollo emotivo, vergognandosi di tutto ciò che era accaduto con la rottura con Lorenzo: "Non è vero che penso che non rifarei niente, eccetera. Probabilmente ho detto queste cose alle persone sbagliate, qualcuno può aver incalzato."

