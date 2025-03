Grande Fratello, Helena Prestes disperata per l'allontanamento di Javier Martinez: "Non mi fido" (VIDEO)

News VIP

Provata e destabilizzata dall'allontanamento di Javier Martinez, Helena Prestes sfoga tutti i suoi dubbi e tutte le sue lacrime con Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello.

Momento difficile per Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. Provata e destabilizzata dalla distanza di Javier Martinez, la modella brasiliana si è lasciata andare a uno sfogo con Jessica Morlacchi in cui non è riuscita a trattenere le lacrime per il dispiacere.

Helena Prestes e Javier Martinez distanti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 17 marzo 2025, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato riguardante la complicità ritrovata tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato dopo la rottura di quest'ultimo con Shaila Gatta. Le immagini, però, non sono per niente piaciute a Javier Martinez, che subito dopo la diretta ha deciso di prendere le distanze dalla modella brasiliana: "Io mi voglio staccare. Stai da sola adesso e vedi dove vai. Mi aspettavo da te un comportamento diverso. Gli occhi tuoi non mentono e questa cosa mi fa venire dei dubbi".

Helena ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Spolverato e, certa del fatto che Javier si stia facendo condizionare da quanto visto nel corso della diretta, ha dichiarato: "Stai cadendo in una trappola". A nulla sono servite le spiegazioni della modella brasiliana, il pallavolista argentino è rimasto fermo sulla sua posizione ed è andato a dormire da solo.

Le lacrime di Helena Prestes

Dopo aver passato la nottata lontana da Javier Martinez ed esasperata dal suo silenzio, Helena Prestes è completamente crollata al Grande Fratello. A consolarla ci ha pensato Jessica Morlacchi, che l'ha invitata a concedersi ancora un po' di tempo prima di riavvicinarsi al ragazzo. Per la modella brasiliana, però, la reazione dell'argentino è esagerata: essendo lei in Nomination e rischiando di vivere la loro ultima settimana insieme nella Casa, dovrebbero affrontare la situazione diversamente.

"Questa sua reazione ti fa tanto male e ti fa pensare che non sia la persona giusta per te" ha dichiarato Jessica ipotizzando che questa sia la loro prima vera discussione importante, legata ancora a Lorenzo, figura ingombrante nella loro storia d'amore "Vi volete bene, siete solo arrabbiati. Non è successo nulla di grave". Grata per i consigli e il tempo ricevuto, Helena ha abbracciato la finalista.

Riuscirà a chiarire con il suo amato Javier prima che sia troppo tardi? Ricordiamo che Helena è al televoto per l'eliminazione insieme a Giglio e Chiara Cainelli. Dopo Tommaso Franchi, chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il gioco a un passo dalla finalissima? L'appuntamento con il Gf è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

