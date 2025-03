Grande Fratello, Helena Prestes contro Zeudi Di Palma: "Vuole fare la scenata perché vive di questo. È furba" (VIDEO)

News VIP

Zeudi Di Palma sotto accusa nella Casa del Grande Fratello. Il comportamento ambiguo assunto dalla finalista ha parecchio infastidito Helena Prestes e Tommaso Zorzi, che l'hanno accusata di strumentalizzare la sua sessualità.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Il motivo? L'ultimo aereo per l'ex Miss Italia da parte delle ex fan della coppia ha parecchio infastidito la modella brasiliana, che ha accusato la sua compagna di gioco di aver strumentalizzato la situazione e di averla messa in cattiva luce agli occhi di tutti.

Scontro al Gf tra Helena e Zeudi

Stasera, lunedì 17 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto per l'eliminazione c'è anche Helena Prestes che, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un duro confronto con Zeudi Di Palma. Tutto è nato quando sopra la Casa è passato un messaggio aereo a favore dell'ex Miss Italia da parte delle Zelena: "LA SESSUALITA' NNE' CONFUSIONE. ZDPNOICONTE".

Sentendosi chiamata in causa, Helena ha chiesto a Zeudi di poter avere un confronto sull'argomento, ma tutto è degenerato con l'intervento di Shaila Gatta e Chiara Cainelli, che non hanno perso occasione di stuzzicare e provare la modella brasiliana. "Io non ho mai messo in discussione la tua sessualità. Ho detto solo che tu sei confusa per le cose che hai fatto con me" ha affermato la Prestes cercando di chiarire la sua posizione nei confronti dell'ex Miss Italia "Se fai così, giochi basso e fai del male alle altre persone. Sei stata bugiarda e falsa, rimarrai sola nella vita".

Helena e Zeudi ai ferri corti

Dopo essersi duramente scontrata con Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha cercato di difendersi dalle accuse, chiarendo una volta per tutte il suo pensiero sull'ex Miss Italia. "Non ha voluto parlare, vuole fare la scenata perché di questo vive" ha affermato la modella convinta che la finalista del Grande Fratello stia, ancora una volta, strumentalizzando la situazione senza affrontare i fatti "La confusione è sulla sua persona e non sulla sua sessualità, e questo è strumentalizzare perché è furba". Un pensiero che è stato condiviso anche da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che hanno invitato la concorrente brasiliana a prendere le distanze da questo tipo di dinamiche.

Se Helena si è confrontata con Javier Martinez, Mariavittoria e Tommaso, la gieffina Zeudi si è sfogata con Shaila e Chiara. "Io sono lo specchio di Helena. Dice le cose che in realtà riguardano lei" ha affermato la giovane finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelando di essere dispiaciuta anche che la discussione si sia estesa anche alle sue due amiche.

Ripensando e analizzando lo scontro scoppiato tra le due concorrenti nella Casa, Shaila è tornata all'attacco contro Helena. Se per l'ex velina di Striscia la Notizia, il vero problema è che la Prestes non faccia mai un “mea culpa”, Zeudi è convinta che lei abbia semplicemente la coda di paglia. Alla luce di tutto ciò, la giovane Miss Italia ha concluso ammettendo di non voler più nessun tipo di rapporto con la modella fino alla fine della trasmissione: "Io devo tutelare la mia persona. Ci sarà una convivenza pacifica e non nego nulla a nessuno, però non voglio più averci nulla a che fare da due settimane fino alla fine".

Zeudi ci riuscirà? Ma soprattutto come reagirà di fronte alle accuse mosse dai suoi compagni di avventura? L'appuntamento con il Gf è per stasera, lunedì 17 marzo, alle 21.40 circa su Canale 5.

