Grande Fratello, Helena Prestes contro Beatrice Luzzi: "Vive di like e social"

Nel corso della diretta del GF di ieri, martedì 18 marzo, Helena Prestes si è mostrata contrariata da alcune dichiarazioni di Beatrice Luzzi: ecco cosa è successo!

Helena Prestes ha espresso una dura opinione contro Beatrice Luzzi nel corso della puntata del Grande Fratello in onda ieri sera, lunedì 17 marzo, su Canale 5. La modella brasiliana e l'opinionista hanno spesso avuto scontri e battibecchi, dovuti anche al sostegno che spesso Beatrice ha dimostrato agli Shailenzo, con i quali Helena ha un rapporto molto conflittuale nella Casa.

GF, Helena stronca Beatrice Luzzi: "Vive di like e consensi sui social"

A occupare un certo spazio durante la puntata del GF in onda ieri sera, lunedì 17 marzo, è stata la fine della storia d'amore tra Shaila e Lorenzo. In difesa dell'ex velina è scesa in campo proprio Beatrice Luzzi. L'opinionista si è beccata un rimprovero da Alfonso Signorini per aver violato il regolamento riportando commenti pro-Shaila dall'esterno, scatenando il fastidio del conduttore.

L'occasione è stata data quando Stefania Orlando è stata invitata a leggere il commento che aveva scritto su X con il quale aveva smascherato la strategia di Shaila contro Lorenzo. Secondo l'ex conduttrice, infatti, Shaila avrebbe deciso di chiudere con Lorenzo dopo aver compreso che l'essere in coppia aveva giovato solo al modello e non a lei. Beatrice Luzzi è intervenuta e ha però ribadito che il post di Stefania Orlando non era stato apprezzato da alcuni fan della ballerina, come dimostravano i commenti. L'intervento di Beatrice è stato considerato inopportuno sia dai fan del reality show di Canale 5, ma anche dalla stessa Helena Prestes, che ha colto l'occasione di lanciare una frecciatina all'opinionista, sottolineando come il suo comportamento sia stato scorretto anche nei confronti del pubblico.

La modella brasiliana ha colto l'occasione per criticare Beatrice Luzzi e la sua tendenza ad assecondare il parere del pubblico favorevole agli Shailenzo. Le sue parole sono state particolarmente forti e non sono passate inosservate sui social: "Beatrice è una che vive di commenti e like. Vive di commenti e strategie, ho già capito questa cosa". Anche su X non sono mancati i commenti a sostegno delle parole della modella brasiliana e che le davano ragione proprio perché da diverse settimane l'evidente preferenza dell'opinionista per alcuni degli inquilini della Casa sembra averla portata a non essere del tutto obiettiva nei suoi giudizi.

GF, Beatrice Luzzi rimproverata da Alfonso Signorini: "Stai violando il regolamento, Beatrice, adesso basta"

La scorsa puntata del GF ha visto Alfonso Signorini rivolgersi con forte fastidio a Beatrice Luzzi: il conduttore è intervenuto a rimproverare l'opinionista quando è intervenuta a sostegno di Shaila Gatta, riportando i commenti a favore della ballerina che erano fioccati sotto il post pubblicato da Stefania Orlando.

Su X, l'ex vippona aveva commentato la rottura degli Shailenzo, evidenziando l'incoerenza di Shaila Gatta, che fino a poche settimane prima aveva decantato l'amore per il compagno, ma non appena aveva realizzato che non sarebbe stato sufficiente a portarla in finale, aveva deciso di chiudere con il modello, addossandogli anche la colpa.

In studio, Alfonso Signorini ha letto il tweet di Stefania contro Shaila e a questo punto Beatrice Luzzi ha preso la parola per difendere la sua preferita. Nel farlo, però, l'opinionista ha palesemente violato il regolamento, riportando i commenti a favore di Shaila che erano apparsi sotto il post di Stefania Orlando: "Sappi, Shaila, che sotto questo post di Stefania ci sono decine di commenti molto negativi nei suoi confronti. Non rinnegare il tuo percorso, Shaila.". Il conduttore, infastidito, ha intimato all'opinionista di non continuare a violare il regolamento, ma Beatrice non si è mostrata particolarmente dispiaciuta per la situazione.

helena che dice che beatrice è una che vive di commenti e like HA CAPITO TUTTO NON SAPENDO NIENTE LA MIA CONCORRENTE — V (@harsiness) March 17, 2025

