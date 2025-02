Grande Fratello, Helena Prestes affronta Maria Teresa Ruta: "Ora ti spiego come stanno veramente le cose" (VIDEO)

News VIP

Dopo gli ultimi scontri in diretta, nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Helena Prestes e Maria Teresa Ruta: ecco cosa si sono dette le due concorrenti.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Maria Teresa Ruta. Infastidita da quanto successo nell'ultima diretta e per le accuse ricevute per il suo comportamento assunto nei confronti di Zeudi Di Palma, la modella brasiliana ha cercato la showgirl per un chiarimento.

Helena Prestes e Maria Teresa Ruta a confronto

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 20 febbraio 2025 su Canale 5, Alfonso Signorini ha mostrato a Helena Prestes alcune clip in cui Maria Teresa Ruta e Lorenzo Spolverato l'hanno duramente attaccata parlando di strategie ben precise e tirando in mezzo anche Dayane Mello.

Ricordando la sua prima esperienza nella Casa del Gf, Maria Teresa ha sottolineato come Dayane aveva instaurato un legame molto speciale con Rosalinda Cannavò proprio come ha fatto quest'anno Helena con Zeudi Di Palma: "Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto". Critiche e accuse che non sono per niente piaciute alla modella brasiliana.

Leggi anche Giglio e Helena Prestes ai ferri corti al Gf

Le parole di Maria Teresa in puntata hanno infatti portato la Prestes a richiedere un chiarimento con la coinquilina. "Dimmi la verità, perché hai detto quelle cose?" ha domandato la fidanzata di Javier Martinez alla Vippona, che ha subito replicato cercando di chiarire la sua posizione e il motivo che l'ha spinta a mettere in discussione il suo comportamento nella Casa "Le informazioni che ho avuto non erano chiare, sono venuta da te per avere delle risposte". Amareggiata e delusa, la modella ha poi sottolineato la sua decisione di non averla voluta nominare in puntata perché voleva spiegarle la verità dei fatti: "Ti spiego come stanno le cose veramente. Ti invito a riflettere, a questa persona non frega niente di me. Non voglio che lei parla di me (riferendosi a Zeudi ndr)".

Helena, allora, le ha raccontato che Zeudi non solo si è avvicinata a Javier in sua assenza, ma ha anche baciato Alfonso mentre professava amore per lei. Confessioni che hanno portato Maria Teresa a rivalutare l'ex Miss Italia. Secondo la showgirl, la ragazza dovrebbe raccontare di più la propria storia, piuttosto che aggregarsi alle dinamiche di altri.

Nuovi scontri e incomprensioni al Gf

La puntata di ieri del Grande Fratello ha creato parecchi malumori nella Casa. Oltre a Helena Prestes, che si è scagliata furiosa contro Zeudi Di Palma, anche Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono resi protagonisti di un duro confronto. Il motivo? Sempre lo stesso, ovvero la reale natura del rapporto tra la dottoressa e Alfonso D'Apice.

Durante il confronto, però, Tommaso si è lasciato andare a delle rivelazioni intime di Mariavittoria, che hanno fatto infuriare quest'ultima: "Non ti permettere di parlare delle mie relazioni passate e di dire pubblicamente con quanti ragazzi sono stata. Non rivolgermi mai più la parola. Non esisto più". Nemmeno il tempo di far finire la sua ragazza, che il giovane idraulico ha fatto marcia indietro e le ha chiesto scusa. Tra qualche battuta e risata, i due fidanzati fanno pace. Il loro sentimento è più forte delle incomprensioni.

Ricordiamo che la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il prossimo lunedì 24 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco sono: Chiara Cainelli, Giglio, Iago Garcia, Shaila Gatta e Mattia Fumagalli. Dopo Maxime Mbandà, chi sarà costretto/a ad abbandonare la famosa Casa?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.