Grande Fratello, Giglio e Helena Prestes ai ferri corti: la discussione si accende!

Nella casa del Grande Fratello esplode l’ennesima discussione tra Helena Prestes e Giglio, che poi si sfoga duramente contro la modella brasiliana dopo la puntata.

Nuova puntata del Grande Fratello e nuova polemiche tra gli inquilini più spiata d’Italia. Particolarmente innervosita per le critiche ricevute, in particolare per la sua love story con Javier Martinez, Helena Prestes si è scagliata ferocemente contro Giglio. Ecco cosa è successo e lo sfogo del gieffino dopo la diretta del reality show su Canale 5.

Grande Fratello, Helena Prestes contro Giglio

Come sempre la puntata del Grande Fratello in diretta su Canale 5 porta a galla i rancori che si accumulano nel corso della settimana tra gli inquilini più spiati d’Italia e così, tra una sorpresa e un momento toccante, c’è sempre ampio spazio per le discussioni anche quelle più feroci. Alfonso Signorini è abile nell’incentrate le conversazioni tra i protagonisti che maggiormente incuriosiscono il pubblico, ma anche che in generale hanno un carattere effervescente e poca paura di dire tutto quello che pensano. È senza dubbio il caso di Helena Prestes, che è finita al centro delle critiche per la sua nuova relazione con Javier Martinez alla quale i suoi nemici non credono. Nella conversazione è finito anche Giglio che, pur essendo amico del bel palla lista argentino, si trova più legato al gruppo capitanato dagli Shailenzo, che sono tornati a fare squadra dopo una brutta discussione sul loro futuro insieme.

Helena si è sentita molto toccata anche dall’intervento di Giglio ed è entrata a gamba tesa contro il gieffino, accusandolo di avere una visione ristretta e di non volerla capire, ha poi sottolineato che secondo lei Javier è diventato suo amico solo perché è buono e non ha capito il vero carattere del parrucchiere. Prestes ha citato un episodio successo diversi mesi fa che riguarda anche Luca Calvani, mostrandosi ancora molto ferita per quelle parole nonostante sia passato tanto tempo. Dopo la puntata, Giglio si è voluto sfogare con Javier che ha fatto notare al gieffino una cosa molto importante per continuare la loro amicizia senza inasprire i rapporti.

Grande Fratello, discussione accesa tra Helena e Giglio: ecco il Video di quello che è successo in Puntata

Helena contro Giglio: Grande Fratello, scoppia la discussione e Javier prende posizione.

Grande Fratello, Giglio e Javier a confronto dopo la sfuriata di Helena

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello, mentre Helena Prestes si è mostrata furiosa con Zeudi Di Palma ed è stata calmata da Amanda Lecciso e Javier Martinez, Giglio ha ripensato allo scontro che c’è stato in salotto con la modella brasiliana e ha voluto parlarne proprio con il suo fidanzato. Anche se Javier e Giglio fanno parte di due gruppi diversi che fanno di tutto per pizzicarsi e scontrarsi in questa edizione del reality show di Canale 5, ma sono riusciti a trovare un punto di incontro nella loro amicizia e questo sembra non piacere agli Shailenzo e neppure a Helena, che trova questo rapporto troppo ambiguo.

“Non sa a cosa aggrapparsi perché la verità le brucia. Lei si contraddice, e di questo mi hai dato conferma anche tu. Capisco che tu ti stai innamorando, ma su di me lei si aggrappa sempre a quegli esempi. Sono mesi che sopporto questa cosa qui, non ce la faccio più”.

Ha ammesso Giglio a Javier che ha cercato di spiegare all’amico che, nonostante sia d’accordo che alcune volte Helena si lascia trasportare dai sentimenti e dall’istinto, non vuole vederli litigare. Al contrario, infatti, se fosse lui a discutere con Yulia Brischi, Giglio ne soffrirebbe molto. Il gieffino si è detto d’accordo con l’amico ma ha sottolineato che continuerà a difendersi dagli attacchi, moderando tuttavia i toni per non dispiacere il pallavolista argentino.

