Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sarebbero lasciati a causa di noto ex gieffino, l'indiscrezione

Pare sia giunta al capolinea la storia d'amore nata nella diciassettesima edizione del Grande Fratello, tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. L'ex tentatrice è sarebbe stata avvistata un ex concorrente dell'ultima edizione del reality show.

Sembra esserci aria di tempesta nella coppia formata da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, protagonisti di una delle storie più seguite nate nella Casa del Grande Fratello nell'edizione 2023/24, vinta da Perla Vatiero.

Grande Fratello: Greta e Sergio amore al capolinea a causa di Lorenzo Spolverato?

Dopo oltre un anno insieme, la loro relazione potrebbe essere arrivata al capolinea, e il motivo sarebbe tutt’altro che banale: secondo quanto trapela dal web, il cuore di Greta potrebbe battere ora per Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti più discussi dell'ultima edizione del reality

A far scattare l’allarme è stata una diretta social in cui Marcella Bonifacio, mamma di Greta, avrebbe lasciato intendere che la relazione tra sua figlia e Sergio fosse finita. A confermare le voci ci ha pensato poi Deianira Marzano, esperta di gossip, che ha inizialmente negato il pettegolezzo per poi fare marcia indietro dopo le dichiarazioni dell’amico Amedeo Venza:

"Come non detto: Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati. Lo ha detto ad Amedeo Venza e lui lo ha detto a me.”

Ma non è finita qui. A far sospettare un possibile flirt con Lorenzo Spolverato è stata la presenza a cena con Greta e la madre, immortalata da alcuni utenti molto attivi sui social, che hanno prontamente segnalato il tutto agli influencer del gossip. L’incontro, apparentemente innocente, ha scatenato una valanga di ipotesi e sospetti su una possibile frequentazione tra i due.

Non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma i fan più attenti hanno notato segnali di distacco tra i due, come l’assenza di interazioni recenti sui social e alcune stories enigmatiche che fanno pensare a una rottura. Resta ora da vedere se Greta e Sergio decideranno di fare chiarezza sulla situazione o se preferiranno mantenere il silenzio. Lorenzo, dal canto suo, di recente ha affermato di essere single e di non frequentare nessuna donna. In molti credono che Spolverato stia ancora sperando di poter riconquistare Shaila Gatta, la bella ballerina campana che ha frequentato durante l'ultima edizione per diversi mesi. Terminata l'avventura nella Casa, tuttavia, Shaila, come è ormai noto, ha deciso di chiudere la relazione con Lorenzo, affermando di aver vissuto un rapporto tossico che l'ha profondamente danneggiata.

