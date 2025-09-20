Grande Fratello, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra: "Non mi importa dei commenti, ora voglio solo..."

News VIP

L'ex concorrente del GF, Greta Rossetti, ha deciso di rimuovere il filler alle labbra e ha commentato così la sua scelta.

L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex tentatrice Greta Rossetti ha rivelato di aver deciso di rimuovere il filler alle labbra, perché non si sentiva più se stessa guardandosi allo specchio. A sostenerla in questo piccolo cambiamento anche Perla Vatiero, ex rivale e ora sua nuova amica, che ha commentato entusiasta la sua scelta.

GF, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra

Negli scatti più recenti, Greta Rossetti si è mostrata ai followers con le labbra meno gonfie e più naturali. Un cambiamento che non è passato inosservato, dato che fin dalle prime apparizioni a Temptation Island e poi al GF, il filler alle labbra è stata una delle sue caratteristiche più evidenti. Nella Casa più spiata d'Italia, Greta era entrata per innescare un triangolo amoroso con Perla Vatiero per conquistare il cuore di Mirko Brunetti, ma aveva finito con l'innamorarsi di Sergio D'Ottavi e trovare un'inaspettata amicizia proprio con Perla, con cui è andata anche in vacanza insieme questa estate.

Sui social, Greta Rossetti ha deciso di condividere di aver deciso di rimuovere il filler alle labbra e che non vede l'ora che il processo sia completo: affinché l'effetto svanisca, infatti, occorreranno ancora alcuni giorni. L'ex gieffina ha raccontato di aver preso questa decisione perché non si riconosceva più guardandosi allo specchio e che anche dopo anni che aveva cercato di migliorarsi attraverso la chirurgia estetica, aveva finalmente realizzato che non era ciò di cui aveva bisogno: "Per anni ho cercato di migliorarmi, ma alla fine ho finito per non riconoscermi più. Non è stato facile ammetterlo, né tantomeno trovare il coraggio di fare un passo indietro. Ma oggi, finalmente, l’ho fatto".

Greta ha anche raccontato di aver sofferto molto per i giudizi negativi che ha ricevuto costantemente e che sono stati anche quelli a spingerla a cambiare e a rivolgersi alla chirurgia estetica "anche quando non ce n'era bisogno". Tuttavia, ha ammesso di essere molto contenta di aver deciso di rimuovere il filler perché per lei "è stato un grande passo, un atto d'amore" verso se stessa. Infine, ha concluso, spera che questo passo possa essere di ispirazione anche per altre ragazze e che possa aiutarle a riflettere su sé stesse:

"Perché migliorarsi sì, ma con consapevolezza. E spero che il mio percorso possa farvi riflettere, senza giudizi, solo con tanta sincerità verso noi stessi. La bellezza autentica non si costruisce nell’eccesso, ma nel rispetto di sé"

GF, Greta Rossetti decide di rimuovere il filler alle labbra: la reazione di Perla Vatiero

La decisione di rimuovere il filler da parte di Greta Rossetti ha suscitato molti commenti sui social: l'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini ha ammesso di aver scelto di compiere questo passo per tornare a sentirsi più in armonia con sé stessa. In un post sui social, Greta Rossetti ha spiegato nel dettaglio le ragioni che l'hanno spinta a farsi il filler anni fa e quali sono invece le motivazioni che l'hanno ora spinta a rimuoverlo del tutto.

Il post è stato preso d'assalto dai commenti entusiasti di molte sue followers, che l'hanno sostenuta e supportata, ma anche da Perla Vatiero, ex gieffina e sua rivale, ora diventata una sua cara amica. Commentando il post di Greta, Perla ha dichiarato di essere fiera di lei e di questo passo che ha compiuto e della sicurezza che ora sta mostrando verso sé stessa:

"Sono fiera di questo passo che hai compiuto. Fiera della sicurezza che stai conquistando giorno dopo giorno e della consapevolezza che stai maturando di te stessa e delle tue capacità. Quanto ho atteso questo momento, tu non puoi nemmeno immaginarlo. Ricorda: questo non è un tornare indietro, ma un andare avanti verso la versione migliore di te stessa"

Scopri le ultime news su Grande Fratello