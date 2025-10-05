Grande Fratello, Grazia sbotta dopo le critiche ricevute: "Lo fanno per votarmi, tante persone stanno giocando"

News VIP

Provata dalla discussione con Francesca e il confronto con Domenico nella Casa del Grande Fratello, Grazia si è lasciata andare a un duro sfogo con Giulia.

Domani, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, la gieffina Grazia Kendi è finita al centro di diverse discussioni che l'hanno letteralmente destabilizzata. Ecco cosa è successo nella Casa più spiata d'Italia nelle ultime ore.

Lo sfogo di Grazia Kendi

Manca davvero pochissimo alla seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda domani sera su Canale 5 e vedrà l'ingresso di altri concorrenti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che durante il nuovo appuntamento del reality show condotto da Simona Ventura ci saranno sorprese e colpi di scena.

Nell'attesa, nella Casa, Grazia Kendi è finita nel mirino di diversi concorrenti. Per chi non lo sapesse, la ragazza si è prima duramente scontrata con Francesca Carrara, che l'ha accusata di essere stata menefreghista e di non aver contribuito alla prova budget, e poi si è confrontata con Domenico D'Alterio, che l'ha accusata di essere distante e a tratti scontrosa. Provata dalla situazione e stanca delle critiche, Grazia si è lasciata andare a uno sfogo con Giulia Soponariu, in cui non è riuscita a nascondere la sua delusione.

Grazia replica alle critiche ricevute nella Casa del Gf

Grazia Kendi è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Il suo carattere forte e determinato, però, non sembra andare a genio a parecchi concorrenti della Casa che, nelle ultime ore, l'hanno duramente criticata. Dopo essersi scontrata con Francesca Carrara e confrontata con Domenico D'Alterio, la gieffina si è sfogata con Giulia Soponariu.

"Sono sempre le stesse persone" ha esordito Grazia lamentandosi del comportamento assunto da diversi concorrenti nei suoi confronti "Vogliono far vedere che loro fanno di più, ma poi è inutile che si lamentano. Io provo a collaborare, ma non me lo permettono". Secondo la ragazza, molti hanno voluto strafare durante la settimana per farsi vedere e votare tra i preferiti dal pubblico: "Lo fanno per votarmi? C'è chi vuole strafare. Tante persone stanno giocando, stanno facendo troppo per piacere".

"Gioca come ti pare, ma non intaccare il mio percorso. Sono una serpe, questo è il mio carattere, e divento cattiva. Odiami, ma non fare finta di amarmi" ha continuato Grazia, visibilmente infastidita e pronta a difendersi contro chiunque voglia continuare a contestarla. Dopo aver ascoltato il suo sfogo, Giulia le ha consigliato di non cedere alle provocazioni, ma di essere superiore. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda domani 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5.

