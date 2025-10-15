Grande Fratello, Grazia Kendi vuota il sacco sull'eliminazione di Giulio Carotenuto: "Ecco perché è uscito" (VIDEO)

News VIP

Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Grazia Kendi si confrontano sulle dinamiche del gioco e sull'uscita di scena inaspettata del medico Giulio Carotenuto.

La terza puntata della 19esima edizione del Grande Fratello ha visto l'eliminazione dal gioco di Giulio Carotenuto. Un'uscita di scena inaspettata, viste le ultime dinamiche di cui si era reso protagonista nella Casa, che è stata commentata e analizzata dalla gieffina Grazia Kendi.

Giulio eliminato dal Gf: la confessione di Grazia

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'uscita di scena di Anita Mazzotta e Giulio Carotenuto, i concorrenti ancora in gara sono: Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Omer Elomari, Donatella Mercoledisanto, Jonas Pepe, Grazia Kendi, Francesco Rana, Domenico D’alterio, Giulia Soponariu, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Mattia Scudieri, Bena, Rasha Younes, Flaminia Romoli e Ivana Castorina.

L'eliminazione dal gioco di Giulio, in particolar modo, ha spiazzato tutti. A grande sorpresa, il medico di Torre Annunziata è stato il concorrente meno votato ed è stato costretto ad abbandonare la Casa. A commentare l'esito del televoto ci ha pensato Grazia che, parlando con Donatella e Benedetta, ha rivelato che secondo lei la personalità del ragazzo non è riuscita ad emergere.

La teoria di Grazia sull'uscita di Giulio

Lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Quattro i concorrenti al televoto: Francesco Rana, Bene, Giulia Soponariu e Grazia Kendi, che nelle ultime ore è tornata a parlare dell'eliminazione dal gioco di Giulio Carotenuto.

Parlando con Donatella Mercoledisanto e Benedetta Stocchi, Grazia si è sbilanciata e rivelato il motivo che, secondo lei, è costato caro a Giulio. "Da grande fan di questo programma, io ho la mia spiegazione" ha affermato la gieffina spiegando che il medico non rappresentava un prototipo di concorrente, non era unico "Ci sono diverse persone divertenti, coinvolgenti, la sua personalità la puoi rivedere in Domenico, Mattia, Simone".

Leggi anche La verità di Benedetta sul rapporto con Domenico al Gf

Se per Grazia è stata una questione di una personalità emersa poco nella Casa, per Benedetta invece è stato un fattore di Nomination. Secondo lei, Giulio è finito al televoto con due persone molto forti (Omer Elomari e Matteo Azzali ndr) e lo scontro è stato inevitabile. Dopo aver analizzato il profilo del campano, Grazia ha rivelato di temere ora per sé stessa. Secondo Donatella e Benedetta, però, non sarà lei a rischiare di lasciare il popolare reality show condotto da Simona Ventura. Sarà così? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.