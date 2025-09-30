Grande Fratello, Grazia Kendi si professa single, ma impazza un rumor: "Fidanzata con un ex di Temptation Island"

News VIP

La nuova concorrente del GF Grazia Kendi ha dichiarato di essere single, ma su di lei impazzano rumors di una storia con un ex protagonista di Temptation Island!

La nuova edizione del Grande Fratello è ripartita ieri, lunedì 29 settembre, su Canale 5 con Simona Ventura al timone del reality show e un nuovo cast di gieffini, tutti rigorosamente nip. Tra di loro si è già distinta per la sua esuberanza Grazia Kendi: entrata nella Casa, Grazia ha raccontato di essere single, ma su di lei impazzano rumors insistenti che la vedrebbero fidanzata con un noto ex protagonista di Temptation Island.

GF, Grazia Kendi è single? Ecco cosa ha raccontato

Fin dal suo ingresso nella Casa abbiamo avuto modo di osservare l'esuberanza (forse fin troppa) di Grazia Kendi, che ha varcato la porta rossa correndo e gridando all'impazzata. Per sua stessa ammissione entrare al GF era un sogno sin da quando aveva 15 anni e averlo realizzato non le pare ancora vero. Sicuramente la gieffina, che nella vita lavora in uno stabilimento balneare, non ha perso tempo a mostrare il suo carattere, visto che nella giornata di oggi si è resa protagonista di una lite insieme a Donatella Mercoledisanto e a Giulia Saponariu...per una cipolla!. Ma a suscitare qualche perplessità è anche la sua situazione sentimentale: Grazia Kendi si è professata single e ad alcuni gieffini ha raccontato di aver chiuso da sei mesi una relazione che durava da tre anni.

Parlando con Simone De Bianchi e Francesco Rana, Grazia ha rivelato che era innamoratissima di questo suo misterioso ex, ma che sei mesi fa si sono lasciati. La gieffina ha ammesso che si tratta di un argomento doloroso per lei e che ancora non l'ha superata: "Ero innamoratissima, sognavo di avere un figlio biondo con lui". E, ancora, in un secondo momento, Grazia ha anche raccontato di un fidanzato pugliese, con cui ha convissuto e lavorato insieme a Malta, ma la relazione si è chiusa di comune accordo. Perciò, stando alle sue dichiarazioni, pare proprio che Grazia Kendi sia single. Ma, allora, perché su di lei si sono diffusi rumors di una storia con un noto ex protagonista di Temptation Island?

Grazia Kendi fidanzata con un noto ex protagonista di TI: impazza il rumor sulla gieffina

Nonostante Grazia Kendi, nuova concorrente del GF, si è dichiarata single, diversi rumors hanno invece rivelato che avrebbe una storia con un noto ex volto di Temptation Island. Il primo a riportare questa voce è Gabriele Parpiglia: il giornalista, nella sua newsletter Chicchi di gossip, ha rivelato che Grazia non avrebbe il cuore libero come dice.

Secondo l'esperto di gossip, il presunto fidanzato di Grazia è Raul Dumitras, che i fan di Temptation Island conoscono molto bene perché è stato precedentemente il fidanzato di Martina De Ioannon. Parpiglia non sa se Grazia ha deciso di nascondere la sua relazione agli autori, ma se l'avesse fatto potrebbe essere per un semplice motivo: si tratterebbe solo di un flirt senza importanza. Ecco cosa ha scritto il giornalista:

"Chi sarebbe il fortunato? Raul Dumitras … Che Grazia Kendi abbia volutamente omesso agli autori questa relazione? O – molto più probabilmente – hanno avuto solo un flirt che non ha lasciato alcuno strascico?”

Scopri le ultime news su Grande Fratello