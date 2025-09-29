Grande Fratello, Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: "Non mantenne la promessa dei soldi. È stata furba"

News VIP

Grande Fratello: il racconto di Salvo Veneziano tra vecchi rancori e nuove polemiche: "Cristina Plevani vive per sé stessa, non per le amicizie"

A distanza di oltre vent’anni dalla prima, storica edizione del Grande Fratello, le polemiche non si spengono. A riaccendere i riflettori è stato Salvo Veneziano, che in un’intervista al Corriere della Sera ha lanciato alcune frecciate a Cristina Plevani, prima vincitrice del reality e compagna di avventura insieme a lui e a Pietro Taricone.

Grande Fratello, “Cristina ha vinto giocando la carta della vittima”, le parole di Salvo Veneziano

Secondo Veneziano, tra i tre finalisti della prima edizione c’era un patto ben preciso: chiunque avesse vinto avrebbe diviso il montepremi con gli altri due.

"Non ha mantenuto la promessa. Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto, avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due. Chiaramente se li è tenuti tutti per sé e ha anche negato che avessimo preso questo accordo. Pietro lo disse anche in confessionale. Ma lei si giustifica nel docufilm appena uscito, riferendo che Taricone le si avvicinò e le disse che di soldi non ne voleva, e quindi se li tenne tutti per sé. Mica stupida. Ma questo non possiamo sapere se è vero"

Il pizzaiolo siciliano ha raccontato anche la sua percezione degli ultimi giorni all’interno della Casa di Cinecittà, convinto che la strategia di Cristina fu determinante per la sua vittoria: "Volevo vincere. Ovvio. Anche se gli ultimi giorni Cristina si era isolata e con Pietro avevamo capito che stava giocando la carta della vittima che poi l’ha portata al successo. È stata furba… È furba"

Non solo questioni di gioco e di soldi, ma anche rapporti umani. L'ex gieffinoha svelato che i concorrenti della prima edizione sono ancora in contatto grazie a una chat WhatsApp, nella quale però la Plevani non sarebbe molto presente: "È sempre l’ultima a scrivere nel gruppo WhatsApp degli ex gieffini. Non vive di amicizie, vive per sé stessa"

Infine, Salvo ha commentato anche il prossimo impegno che lo vedrà protagonista come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Un ruolo che però, a suo dire, non sarebbe nelle corde della conduttrice: "Brava in tante cose, ma non è il suo ruolo".

Stasera, Cristina insieme agli altri due ex gieffini, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, inizierà una nuova avventura in veste di opinionista affianca Simona Ventura al suo debutto nel reality show targato Mediaset. La Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia si aprirà questa sera per un Grande Fratello rinnovato che tenterà di tornare alle origini con la presenza e le storie di inquilini non conosciuti, lontano dai riflettori ma pronti ad accendersi proprio nel reality per la prima volta.

