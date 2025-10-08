TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."

Eleonora Gasparini

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa della Casa del Grande Fratello che la nuova concorrente Rasha Younes si è sbilanciata su Grazia Kendi, criticandola per la sua aggressività.

Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."

Lunedì 13 ottobre 2025 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Grazia Kendi è finita nel mirino della nuova concorrente Rasha Younes, che nelle ultime ore l'ha duramente criticata per la sua aggressività.

Rasha critica il comportamento di Grazia al Gf

Fervono i preparativi per la nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto per l'eliminazione: il medico Giulio Carotenuto, Omar Elomari e l'ex pugile professionista Matteo Azzali. Chi sarà costretto ad abbandonare il popolare reality show condotto da Simona Ventura?

Nell'attesa di scoprire l'esito del televoto, la nuova concorrente Rasha Younes si è lasciata andare a delle considerazioni taglienti su Grazia Kendi che hanno fatto storcere il naso al pubblico di Canale 5. A poche ore dal suo ingresso nella Casa, infatti, la new entry ha rivelato il suo pensiero non nascondendo i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della gieffina. Come reagirà Grazia quando lo scoprirà?

Rasha contro Grazia

Durante la seconda puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha accolto nel famoso Tugurio cinque nuovi concorrenti. Tra loro c’è anche Rasha Younes. Ha 32 anni, vive a Pomezia e fa l'estetista. Rasha ha vissuto i suoi primi anni di vita in Giordania e all'età di 4 anni si è trasferita a Pomezia insieme alla mamma e alla sorella per ricongiungersi con il padre. Attualmente è single.

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia, però, che Rasha si è lasciata andare a delle forti dichiarazioni su una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show. Stiamo parlando di Grazia Kendi che, durante l'ultima diretta, ha rivelato di essere stata vittima di violenza da piccola spiazzando tutti. Senza mezzi termini, la nuova concorrente ha commentato il comportamento aggressivo della gieffina affermando:

Leggi anche Francesco contro Donatella al Gf: ecco perché

Secondo me è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è tutto fumo e niente arrosto, anche io quando ero piccolina ero più aggressiva, però era un modo per difendermi. Tocca vedere se la sua è ignoranza o aggressività che copre una fragilità..

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
news VIP Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina Zago abbandona il programma con un cavaliere!
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina Zago abbandona il programma con un cavaliere!
Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO)
news VIP Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO)
Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2025: Mariella sconvolta, Claudia è tornata!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2025: Mariella sconvolta, Claudia è tornata!
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani pessima, Barbara De Santi non fa sconti
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani pessima, Barbara De Santi non fa sconti
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa confusa, Damiano pensa ancora a Rossella
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa confusa, Damiano pensa ancora a Rossella
La Promessa Anticipazioni 8 ottobre 2025: Angela si ribella a sua madre, non lascerà né la tenuta né lei!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 8 ottobre 2025: Angela si ribella a sua madre, non lascerà né la tenuta né lei!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV