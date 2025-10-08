Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."

News VIP

Lunedì 13 ottobre 2025 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Grazia Kendi è finita nel mirino della nuova concorrente Rasha Younes, che nelle ultime ore l'ha duramente criticata per la sua aggressività.

Rasha critica il comportamento di Grazia al Gf

Fervono i preparativi per la nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto per l'eliminazione: il medico Giulio Carotenuto, Omar Elomari e l'ex pugile professionista Matteo Azzali. Chi sarà costretto ad abbandonare il popolare reality show condotto da Simona Ventura?

Nell'attesa di scoprire l'esito del televoto, la nuova concorrente Rasha Younes si è lasciata andare a delle considerazioni taglienti su Grazia Kendi che hanno fatto storcere il naso al pubblico di Canale 5. A poche ore dal suo ingresso nella Casa, infatti, la new entry ha rivelato il suo pensiero non nascondendo i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della gieffina. Come reagirà Grazia quando lo scoprirà?

Rasha contro Grazia

Durante la seconda puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha accolto nel famoso Tugurio cinque nuovi concorrenti. Tra loro c’è anche Rasha Younes. Ha 32 anni, vive a Pomezia e fa l'estetista. Rasha ha vissuto i suoi primi anni di vita in Giordania e all'età di 4 anni si è trasferita a Pomezia insieme alla mamma e alla sorella per ricongiungersi con il padre. Attualmente è single.

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia, però, che Rasha si è lasciata andare a delle forti dichiarazioni su una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show. Stiamo parlando di Grazia Kendi che, durante l'ultima diretta, ha rivelato di essere stata vittima di violenza da piccola spiazzando tutti. Senza mezzi termini, la nuova concorrente ha commentato il comportamento aggressivo della gieffina affermando:

Secondo me è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è tutto fumo e niente arrosto, anche io quando ero piccolina ero più aggressiva, però era un modo per difendermi. Tocca vedere se la sua è ignoranza o aggressività che copre una fragilità..

