Grande Fratello, Francesco contro Donatella: ecco cosa è successo nella notte

Francesco Rana non ci sta e sbotta subito dopo la diretta del Grande Fratello contro la concorrente pugliese Donatella Mercoledisanto: "Non la sopporto. Mi rompe dal primo giorno".

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto. Subito dopo la puntata del reality show condotto di Canale 5 condotto da Simona Ventura, infatti, il ragazzo si sarebbe lasciato andare a un duro sfogo contro la simpatica concorrente pugliese.

Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto ai ferri corti

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, non sono mancati gli scontri tra i concorrenti. Durante le nomination, Donatella Mercoledisanto ha deciso di votare Francesco Rana, rivelando di non apprezzarlo per il comportamento assunto nella Casa: "Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia un pugliese. Non ci tolleriamo".

Il gesto della simpatica concorrente pugliese, però, non è per niente andato giù a Francesco, che è subito intervenuto per difendersi dalle critiche e accusare Donatella di aver denigrato più volte il suo lavoro: "Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo". Non contento, come riportato da Biccy, il ragazzo ha continuato ad attaccare la donna anche dopo la diretta del reality show.

Francesco si scaglia contro Donatella nella notte

La seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello ha stravolto gli equilibri della Casa: il medico Giulio Carotenuto ha voluto affrontare tutti per chiarire la sua posizione nei confronti di Benedetta Stocchi e difendersi dalle dure critiche ricevute in diretta, Grazia Kendi ha deciso di confrontarsi con Domenico D'Alterio e Francesco Rana si è lasciato andare a un duro sfogo contro Donatella Mercoledisanto.

Francesco e Donatella sono i due simpatici concorrenti della nuova edizione del popolare reality show di Canale 5, ma sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro per convivere serenamente. La nomination di ieri della donna, poi, ha peggiorato drasticamente la situazione. Come riportato da Biccy, infatti, nella notte Francesco è tornato all'attacco contro Donatella:

Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente e lei mi attacca e fa quei discorsi. Ci posso pure andare a parlare, ma mi rompe le scatole dal giorno uno. Ma poi la cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto. Io le ho detto “ma tu a dire così non offendi solo me, ma tutti gli agenti di polizia”. Ma come si permette di dire cose gravi di quel tipo?! Lei non è che questa cosa me l’ha detta una volta sola. Io mi sto trattenendo, ma lei non deve toccare il mio lavoro e la divisa.

