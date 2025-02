Grande Fratello, gli Shailenzo si dicono definitivamente addio in puntata: "Non si può continuare così" (VIDEO)

News VIP

Dopo giorni di crisi e litigi al GF, sembra davvero essere giunta la fine per la coppia degli Shailenzo, formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è successo tra loro in puntata.

Per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, tra le coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello, sembra essere arrivata la fine: gli Shailenzo, infatti, si sono detti definitivamente addio nella puntata di ieri sera, giovedì 27 febbraio 2025, dopo giorni di incomprensioni e liti molto accese.

Ieri sera, giovedì 27 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha voluto affrontare la crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: i due concorrenti sono da giorni ai ferri corti e si sono più volte scontrati, al punto che Lorenzo ha avuto un comportamento furioso nella notte, spiazzando gli altri concorrenti. Il modello ha più volte accusato Shaila, negli ultimi giorni, di essere molto gelosa di Chiara Cainelli ed è arrivato a chiedere un confronto anche a quest'ultima per provare a capire cosa l'ex velina le avesse riferito.

Nel corso della diretta, il conduttore ha mandato in onda una clip nella quale venivano mostrati tutti i comportamenti problematici che il modello ha avuto nei giorni precedenti alla puntata, oltre ai continui litigi. Dopo i video mostrati, Lorenzo ha voluto però chiarire che non è stata la gelosia che secondo lui Shaila proverebbe per Chiara a spingerlo a mettere in dubbio il loro rapporto e a volerlo chiudere, quanto piuttosto una mancanza di attenzioni e dialogo: "Non so chiedere aiuto facilmente e la persona che sta con me non può capirlo facilmente, però ci ho provato in questo contesto. È finita perché non mi sono messo in discussione. Non sono mai stato chiaro nei miei comportamenti. Alcune parole che Shaila ha detto mi sono rimaste dentro, anche se l'ho perdonata. Ho accumulato delle cose che ci hanno portato a non parlarci più".

Shaila si è detta contenta che, almeno in questa situazione, Lorenzo sia stato onesto e abbia provato ad analizzare i comportamenti che non andavano bene nel loro rapporto: "Ci proviamo da tanto tempo e non sono solo problemi di coppia, ma anche problemi nostri, individuali. Io non reggo più l'assenza di dialogo".

Nell'analizzare ancora la fine degli Shailenzo, il conduttore ha chiesto a Shaila perché avesse accusato Lorenzo di "fare sceneggiate alla Mario Merola", ma l'ex velina ha subito chiarito che spesso si tratta di uno scherzo tra loro, ma che ha notato che nei momenti di rabbia il modello tende a esagerare e a rivelare anche conversazioni private tra loro. Lorenzo ha poi sottolineato che il dialogo non è mai mancato, anche se molte volte hanno fatto fatica a chiarire tra loro, perché hanno tempi diversi nell'elaborazione delle liti.

Nonostante i due gieffini abbiano sottolineato di aver riflettuto molto sul loro rapporto, alla fine sono entrambi dell'idea che la loro storia sia giunta al capolinea. "Sono stanco, sì" ha detto Spolverato "ma sono ancora innamorato di lei, lei resta la mia spalla, qualsiasi cosa accada, può non esserci il contatto fisico, ma quello che sento dentro va avanti". Per Signorini tuttavia si tratterebbe dell'ennesima strategia del concorrente per "riappropriarti di tutte le clip del GF", un'accusa che Lorenzo nega subito, così come Shaila.

Quest'ultima rifiuta anche l'opportunità di raggiungere Lorenzo in mistery, perché "la mia scelta l'ho già presa, lo amo, ma voglio stare da sola, ne ho bisogno" ha concluso l'ex velina.

