Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si sbilancia sull'amicizia tra Perla Vatiero e Greta Rossetti: "Ecco cosa penso"

Eleonora Gasparini

Ospite a Casa Lollo, l'ex gieffino Giuseppe Garibaldi ha ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e commentato l'amicizia nata tra Perla Vatiero e Greta Rossetti lontano dalle telecamere.

Perla Vatiero e Greta Rossetti sono diventate oggi grandi amiche. A commentare l'amicizia inaspettata nata tra le due ex concorrenti di Temptation Island e Grande Fratello ci ha pensato Giuseppe Garibaldi, che ha colto l'occasione anche per parlare del rapporto con Mirko Brunetti.

Le confessioni di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è stato uno dei protagonisti della 17esima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, che sarà online mercoledì 24 settembre 2025, l'ex gieffino calabrese ha ricordato la sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e rivelato il suo pensiero su alcuni suoi ex compagni di avventura.

Stando alle anticipazioni della prossima puntata, Giuseppe ha colto l'occasione per commentare insieme a Lorenzo Pugnaloni l'amicizia nata tra Perla e Greta Rossetti lontano dalle telecamere. Per chi non lo sapesse, Perla ha partecipato a Temptation Island insieme a Mirko Brunetti, che al falò di confronto finale ha preferito lasciare il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in compagnia della tentatrice Greta.

Una volta entrato nella Casa del Gf, però, la situazione è nuovamente cambiata con il ragazzo che ha deciso di tornare insieme alla sua fidanzata storica. Il ritorno di fiamma tra i due, però, che è durato pochi mesi. Mirko oggi è felicemente fidanzato con Silvia Ghio, mentre Perla e Greta hanno instaurato una bellissima amicizia.

Le parole di Giuseppe sull'amicizia tra Perla e Greta

Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, che sarà online mercoledì 24 settembre 2025, Giuseppe Garibaldi è tornato a parlare del suo Grande Fratello e commentato il percorso di alcuni ex concorrenti. Tra tutti, Giuseppe si è sbilanciato sulla chiacchierata amicizia tra Perla Vatiero e Greta Rossetti e sul rapporto con Mirko Brunetti:

Io credo che la loro amicizia sia autentica, trasparente, vera. Sono molto contento per loro, le ho sentite poco tempo fa. Si sono trovate come ex di qualcuno ma la vita è bella anche perché è strana...

